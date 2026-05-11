藍白砍軍購 莊瑞雄：美方對台灣在野黨的信任感劃上問號

民進黨團幹事長莊瑞雄。 （記者廖振輝攝）

立法院上週三讀通過7800億元軍購特別條例，大砍政院版4700億元，外媒報導指出，有美國高級官員匿名表示，立法院批准的國防預算遠低於華府預估金額，令美國相當失望。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今批判，美國當然會有感而發，他們好不容易把台灣當成信任夥伴，想幫助台灣加強安全戰力提升，我國國會立法通過後，卻讓美方對台灣在野黨的信任感劃上了問號。

美資深官員表示，川普政府首年對台軍售相較於前政府4年間有明顯改善。美國政府對台灣上週通過特別條例的立場是失望的，當中有部分未納入最終版本，希望見到原始版本未能通過的部分資金能夠到位。

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莊瑞雄指出，很遺憾這次僅通過了7800億元，而國民黨聲稱有一部分放在總預算，但總預算每年都會編列一定的預算。這次提出8年1.25兆軍購條例是花費兩年多與美方討論如何提升台灣國防戰力，但這次通過的軍購，卻刻意排除商購、委製。

「現代戰爭打的都是供應鏈！」莊瑞雄說明，尤其是無人機、AI、「情、監（C4ISR）體系」等，如同戰場上的水電與空氣，卻遭藍白排除，造成很大的衝擊；所以美國當然會有感而發，他們好不容易把台灣當成信任夥伴，想幫助台灣加強安全戰力提升，我國國會立法通過後，卻讓美方對台灣在野黨信任感劃上問號。

此外，針對無人機產業部分，莊瑞雄直言，現在沒有追加的問題，現在連總預算都還沒有審，哪有追加的問題。本次無人機產業是重災區，各縣市無人機產業，新北市有52家、台北市有43家、台中市有40家、桃園市有33家、新竹市21家、新竹縣11家、宜蘭3家，上述皆是國民黨執政縣市。

莊瑞雄強調，強化不對稱戰力，重點就在無人機，而行政院是否會提出補救方式，民進黨團尊重；重點是在於，藍白在國會是多數，他們的心態到底是什麼，台灣不能只是對外都只有買，應讓台灣有能力生產，並與美方進一步合作，是多好的一件事情，可是在野黨的想法完全是站在政治鬥爭的立場，相信民眾也不會苟同。

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