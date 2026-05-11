美官員對台防衛預算失望 國民黨團：不是什麼事都放進特別預算

國民黨團書記長林沛祥。（記者廖振輝攝）

美國總統川普預計本週前往中國訪問，美國資深官員指出，川習持續就台灣進行對話，不預期美國政策有任何改變。官員表示，對台灣通過的軍購條例感到失望，希望未能通過部分的資金能夠到位。國民黨團書記長林沛祥今日表示，不是什麼事都放進特別預算，若變成「政治提款機」或「項目萬用包」，不只是國會議員感到奇怪，任何一名關心國家的人民都會認為應該要好好審查，而不是一味的什麼事都放進「萬用包」。

林沛祥指出，商售、委製走平常的一般預算編列，讓國會好好監督審查，因為特別條例比較難實質監督，美方的商售、委製或技轉，若真的對台灣有利，可以在常態預算編列。

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林沛祥表示，今年的國防常態預算就高達9千多億元，創史上新高，國民黨支持國家安全，台灣要加強國防，但可以用常態預算來編列，不是什麼事都放進特別預算，若變成「政治提款機」或「項目萬用包」，不只是國會議員感到奇怪，任何關心國家的人民都會認為應該要好好審查，而不是一昧的什麼事都放進「萬用包」。

林沛祥重申，特別預算本來就應該是因應重大、急迫、特殊情況，不是變成政府的「萬用提款機」，今天缺錢就包一包丟進特別條例，這樣長期下來，財政紀律誰來守？國民黨團會嚴格審查每一筆預算，把人民辛苦的納稅錢精準用在民生與真正必要的國防建設上，而不是變成浮濫編列，甚至讓外界質疑有中飽私囊的空間。

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