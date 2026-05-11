支持第二次國防特別條例？ 民團號召遊行要求參選縣市長20立委表態

公民團體今日在立法院群賢樓外舉行記者會，號召5月23日上街遊行向「鄭傅集團」抗議。（記者田裕華攝）

藍白聯手三讀通過的軍購特別條例僅7800億，大砍行政院版4700億，政院研議提新的國防特別條例因應。公民團體今日在立法院群賢樓外舉行記者會，號召5月23日上街遊行向「鄭傅集團」抗議，並要求參選縣市長的20名立委表態是否支持第二次國防特別條例。

民團規劃，「真和平、要國防」523遊行，將於5月23日下午一點半在台北市忠孝復興SOGO百貨外集合，預計遊行至101大樓。本次遊行訴求：勿忘西藏75年血淚，記取中共17點假和平協議教訓，拒絕鄭習會「一中併吞」陷阱，抗議鄭傅集團封殺台灣之盾、封殺國產，無人機預算剩一成。

請繼續往下閱讀...

經民連智庫召集人賴中強表示，當被侵略者放下武器後，換來的就是侵略者更肆無忌憚地屠殺。沒有台灣國防安全，哪裡會有22縣市安居樂業，前線國軍沒有充足的武器裝備，後方擔任民防總指揮官的縣市長不用擔心市民安危嗎？

賴中強指出，今年底縣市長選舉，有20位藍綠立委預計參選，國民黨籍有8到10位，分別是吳宗憲、徐欣瑩、江啟臣、張嘉郡、謝龍介、柯志恩、蘇清泉、陳玉珍，以及尚未確定提名的謝衣鳯與王育敏。

賴中強提及，既然是立委，又準備參選縣市首長，預計將來擔任地方民防總指揮官，理應對國防安全更為重視。但媒體報導，跟鄭麗文、傅崐萁站在同一陣線，大力杯葛政院版國防特別條例的立委，就包括要選宜蘭縣長的吳宗憲、新竹縣的徐欣瑩、屏東縣的蘇清泉、金門縣的陳玉珍4人。

賴中強批評，在鄭麗文與傅崐萁集團主導下，把政院版的國防特別條例砍得面目全非，不僅金額砍成6折，還刪除台灣之盾骨幹、各型無人機艇及反制系統、通用彈藥，以及國防部原定商購「AI輔助情報決策模組」，還有台美共同研發及採購合作之裝備、系統遭刪除。

西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁說，北京以假協議、假印章迫害圖伯特，我希望有一天能回家，也希望台灣看見西藏的血淚教訓，切莫重蹈覆轍，應警醒拒絕虛假和平陷阱。

前客委會主委、台灣圖博之友會創辦人楊長鎮痛批，鄭麗文去中國見習近平，國共確認一中框架，要把台灣納入中國的主權範圍。鄭對中共主張全部照單全收，這些人出賣台灣是今天台灣最大的危機所在。

「這不只是打6折，而是把大腦中樞砍掉，只留下手和腳！」黑熊學院執行長朱福銘質疑，國家安全不分地方中央，在立院大砍國防預算，卻要在地方競選首長的候選人形同欺騙選民，2026所有縣市長參選人應提出「民防白皮書」證明守護地方民眾決心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法