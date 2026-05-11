馬文君稱軍購案若可做主支持「零元」 張亞中：國民黨「阿Q精神勝利法」？

孫文學校總校長張亞中。（資料照）

立法院8日三讀通過藍白版7800億軍購案，國民黨籍外交及國防委員會召委馬文君表示，如果她可以全權做主，她支持的是0，因為在她看來，特別條例所匡列的採購項目，根本不符合編列特別條例的急迫性。孫文學校總校長張亞中今日表示，馬文君的公開發言，更像是一場公開的「告解」。讓人同情，也令人鼻酸。

張亞中說，馬文君至少還願意說出心中的矛盾，還願意承認這場「政治表決」背後存在的荒謬。但是國民黨的黨中央卻還是得意洋洋地推銷他們的勝利，不知這個「勝利」是欺騙藍營選民的「阿Q精神勝利法」，還是國民黨高層真的如此以為。

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張亞中強調，真正應該被追問的，其實是國民黨中央。為什麼一個擔任國防委員會召委、真正懂國防問題的人，最後只能用近乎「懺悔」的方式，說出自己的無奈？這不正說明了，國民黨這二十多年來，對國家戰略是何等不用心？何等空洞？何等愚昧？又何等不負責？一個沒有戰略靈魂、沒有安全與和平論述權的政黨，最後只能在別人設定的戰場裡，被迫做選擇。而7800億，就是這種空洞與迷失，最昂貴的墓誌銘。

張亞中指出，當國民黨高調地做出自以為勝利的宣言時，馬文君的公開發言，更像是一場公開的「告解」。她不是不知道問題在哪裡，也不是不清楚這筆特別預算存在何種爭議。恰恰相反，正因為她長期身在國防委員會，了解軍購程序、戰略需求與制度問題，所以她的話才格外沉重。

張亞中表示，就程序而言，馬文君其實已經說出了問題的預算的核心：今天特別條例所匡列的許多軍購項目，根本不符合「特別預算」所應具備的急迫性。不是不能買，不是不需要買，而是如果真的要買，就應該回到年度預算體系，在正常程序中接受審查與辯論，而不是用「特別條例」的方式，一路大開方便之門。

張亞中進一步指出，台灣從未真正建立自己的「和平戰略」。軍購只是最外圍的技術問題，它應該服務於國家的大戰略，而不是取代戰略本身。一個真正成熟的社會，首先要思考的是：如何避免戰爭？如何降低敵對？如何創造和平？如何讓人民不必永遠活在恐懼與對抗之中？但是很可惜，民進黨的分離主義路線，決定了它必然把兩岸推向衝突。在這種邏輯下，軍購當然愈多愈好，對美依附也就成為必然選擇，台灣陷入戰火也是必然。

「愛之深，責之切。真正令人失望的，不只是民進黨，更是國民黨。」張亞中表示，因為這二十多年來，國民黨始終沒有建立自己的核心戰略論述。它沒有能力提出一套不同於民進黨的國家安全方案，也沒有勇氣去論述「和平如何才有可能」。甚而在創造和平的道路上也是畏畏縮縮，裹足不前。

張亞中說，無論是執政或在野，國民黨不敢開啟兩岸政治對話或國共政治對話，永遠只是在「只經不政」的架構下拖時間。於是，國民黨只能永遠被民進黨牽著走，在對方設定的框架中回應問題。

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