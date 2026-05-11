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    首頁 > 政治

    藍前高市議長倒戈挺賴瑞隆 柯志恩：禮貌性回應被擴大解讀

    2026/05/11 11:04 記者王榮祥／高雄報導
    藍前高市議長曾麗燕稱讚賴瑞隆是未來最好市長；柯志恩表示這是曾前議長禮貌性回應卻被擴大解釋。（記者王榮祥翻攝）

    藍前高市議長曾麗燕稱讚賴瑞隆是未來最好市長；柯志恩表示這是曾前議長禮貌性回應卻被擴大解釋。（記者王榮祥翻攝）

    國民黨籍前高市議長曾麗燕、公開稱讚民進黨高雄市長賴瑞隆是「是未來最好市長」!國民黨高雄市長參選人柯志恩今對此指出，上午已跟曾前議長聯繫過，她轉述曾 麗燕說法，她只是禮貌性回應，卻被媒體擴大解讀，禮貌性回應不代表支持賴瑞隆選上市長。

    在高雄政壇有「阿姑」之稱的國民黨前議長曾麗燕，昨晚間在社區聯合發展協會大會致詞時拋出震撼彈，肯定民進黨市長參選人賴瑞隆的地方服務不分藍綠，稱讚他「是很優秀的民意代表，相信未來也是最好的市長，我們替他加油!」地方關注這恐對國民黨柯志恩選情造成衝擊?

    柯志恩說，今上午已跟曾前議長聯繫，她轉述曾議長說法，她覺得對於當時的發言有點錯愕、有點不好意思，造成黨內很大困擾，澄清只是在某個協會的「禮貌性回應」，覺得很不好意思。

    柯志恩指出，最近已連3天，不管在前鎮、小港等場合都跟曾前議長同台，彼此關係緊密，「我們跟她的關係不容其他人做文章，曾前議長表達對我們很大的支持」。

    柯志恩解讀昨晚曾麗燕談話重點，在於她沒公開支持賴瑞隆選上市長，只是在那個場合的禮貌性回應，禮貌性回應不代表支持他（賴瑞隆）；柯志恩認為媒體把這擴大解釋她倒戈?這對曾前議長來說極度不公平，且她沒這意思。

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