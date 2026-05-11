談選情卻被網友誤解 黃暐瀚：縣市長選舉主要還是看基層耕耘

黃暐瀚表示，上週他談「彰嘉宜」選情的兩個判斷標準「地方親近性」與「勝選期望值」已清楚說明，但有些網友不解或故意誤解，硬是拿「賴清德是新北萬里人也選台南市長」來混淆。（資料照）

2026年九合一大選將在年底展開，資深媒體人黃暐瀚上週貼文指出彰化縣、宜蘭縣、嘉義市是「選戰熱區」，也是藍營「可能連任失敗的縣市」，論點引發網友熱議。黃暐瀚今（11日）發文提到，所謂「強龍不壓地頭蛇」，縣市長選舉，主要還看基層耕耘，而不是網路聲量和空氣票。

黃暐瀚表示，上週他談「彰嘉宜」選情引發諸多討論，他的兩個判斷標準「地方親近性」與「勝選期望值」已清楚說明，但有些網友不解或故意誤解，硬是拿「賴清德是新北萬里人也選台南市長」來混淆，這舉例有點「雞同鴨講」。

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黃暐瀚指出，賴清德是新北萬里人沒錯，但他1994年「棄醫從政」的起點，就在台南，之後擔任國大代表、四任立委都是台南區域立委，長期耕耘台南，才夠資格選台南市長，絕不是一輩子沒去過台南，沒在台南當過民代，第一次參選就「外地空降」。

黃暐瀚提到，嘉義的王美惠，在參選立委之前，曾連續4屆擔任嘉義市議員，其中有3次得票率破10%，是嘉義市最高票，王美惠2020年爭取黨內提名，甚至在初選擊敗時任立委的李俊俋，就知道「機車阿惠」在地方扎根實力有多強。

黃暐瀚強調，地方實力強不強、人脈淵源深不深？不是隨便那個人開口講兩句就算數的，還得看地方社團、里長、企業、組織，所謂「強龍不壓地頭蛇」，縣市長選舉主要還看基層耕耘，而不是網路聲量和空氣票。

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