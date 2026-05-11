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    首頁 > 政治

    藍前高市議長讚賴瑞隆「未來最好市長」陳其邁：阿姑長期近距離觀察

    2026/05/11 10:28 記者王榮祥／高雄報導
    藍前高市議長讚賴瑞隆「未來最好市長」!陳其邁分析阿姑是長期近距離觀察。（記者王榮祥攝）

    藍前高市議長讚賴瑞隆「未來最好市長」!陳其邁分析阿姑是長期近距離觀察。（記者王榮祥攝）

    國民黨籍前高市議長曾麗燕，5月10日晚在社區活動中稱讚民進黨高雄市長參選人賴瑞隆「未來最好市長」，引發外界關注；高雄市長陳其邁今指出，大家尊稱曾議長「阿姑」，她問政不分藍綠，會稱讚賴瑞隆應該是長期近距離觀察。

    2026高雄市長選戰持續增溫，在高雄政壇有「阿姑」之稱的國民黨前議長曾麗燕，於昨晚社區聯合發展協會大會致詞時拋出震撼彈，肯定民進黨市長參選人賴瑞隆地方服務不分藍綠，稱讚他「很優秀的民代，相信未來也是最好的市長」。

    陳其邁今對此表示，大家私底下尊稱曾議長「阿姑」，因為跟賴瑞隆委員是同選區，有非常多服務案件，一起為小港前鎮區建設努力；這幾年賴委員服務認真打拼，她是近距離觀察，尤其曾議長問政本來就不分藍綠，討論議題就事論事，她應該是有長期的觀察。

    陳其邁說，這幾年在高雄，只要對的事情就不分藍綠，不要每次到選舉，就硬要說這是綠的、或藍，這思想上會分裂，且做人也不能這樣，做人比做政治重要。

    藍前高市議長曾麗燕（左一）讚賴瑞隆「未來最好市長」。（資料兆、賴瑞隆提供）

    藍前高市議長曾麗燕（左一）讚賴瑞隆「未來最好市長」。（資料兆、賴瑞隆提供）

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