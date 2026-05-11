謝國樑出院後今銷假上班 自期早日到議會施政報告

基隆市長謝國樑（中）今天率領秘書長謝孝昆（圖右）、副秘書長陳耀川（圖左），對於請假與基隆捷運推進工作做出說明。（記者俞肇福攝）

基隆市議會第20屆第7次定期會原定上週三（6日）開議，卻因基隆市長謝國樑罹患B型流感上週一中午請假住院，基隆市議會召開臨時程序委員會決定延期召開；謝國樑上週四（7日）下午出院，今天（11日）銷假上班，他對於自己生病住院感到不好意思，謝國樑短短兩分鐘說話，兩度向議會表示感謝，他也希望能盡快到議會進行施政報告，接受議會對他的監督責任。

謝國樑說，這一陣子，因為自己生病住院的事，勞煩大家了，真的很不好意思。他從今天開始正式恢復上班，接下來一段時間，他還是會一邊調養身體，一方面繼續把市民託付的責任繼續做好。

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謝國樑強調，雖然住院了幾天，但是基隆市政沒有因此停擺，市府團隊都持續的在推進市政。他透露，他是上週一的12點住院（意指台北榮民總醫院），在上週四下午3點出院。他在出院的第一時間通知、並感謝議會；他希望能夠盡快的來恢復議會對自己的監督責任，就是能夠盡快的召開市政報告，他還是再一次感謝議會，也再一次拜託基隆市議會，盡早讓自己回到議會，開始施政報告。

對於民眾關心的基隆捷運二階的議題，他也跟市府團隊交付工作，安排基隆市副秘書長陳耀川督導交通處及工程顧問公司，盡快的跟市議會三個黨團，分別就路線與工法與三個黨團做說明。

謝國樑表示，基隆捷運二階走麥金路，並不是市長一個人的決定，而是市府團隊以及最重要的、專業的工程顧問公司所做的決定。這個專業的工程顧問公司，不只是捷運一階的工程顧問公司，也是交通部過去所仰賴重大捷運路線的一個工程專業顧問公司，他認為，讓專業的團隊來跟議會各黨團報告，讓議員先進了解到麥金路方案絕對是一個最好的的二階方案。

謝國樑說，謝謝這段時間大家對他的關心，他對自己病情一開始比較輕忽，沒有認真看待，以至於最後病情加重，造成大家不便跟對他關心，他要說聲感謝，市政不停頓，會繼續努力達成民眾需求。

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