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    首頁 > 政治

    國科會轄下智庫6月舉辦供應鏈韌性高峰會 多名前白宮資深官員將與會

    2026/05/11 10:26 記者黃靖媗／台北報導
    國科會轄下智庫「科技、民主與社會研究中心」（DSET）將於6月6日舉辦「供應鏈韌性戰略國際高峰會」。（DSET提供）

    國科會轄下智庫「科技、民主與社會研究中心」（DSET）將於6月6日舉辦「供應鏈韌性戰略國際高峰會」。（DSET提供）

    國科會轄下智庫「科技、民主與社會研究中心」（DSET）將於6月6日舉辦「供應鏈韌性戰略國際高峰會」，將有4名前美國白宮國安會資深官員、曾參與撰寫本屆川普政府「美國人工智慧行動計劃」（AI Action Plan）的前白宮資深官員與會。

    DSET表示，2026年度論壇「供應鏈韌性戰略國際高峰會」將於6月6日舉行，邀請國際專家與台灣產官學界探討台灣與各國在半導體、AI、機器人、能源安全、與無人機非紅供應鏈等主題上的合作。

    DSET說明，與會講者有「晶片戰爭」作者克里斯‧米勒（Chris Miller），與橫跨川普第一任期、拜登政府、與川普第二任期的4名前美國白宮國安會主管科技與國安政策的資深官員，以及曾參與撰寫本屆川普政府「美國人工智慧行動計劃」（AI Action Plan）的前白宮資深官員、3名來自烏克蘭的無人機、供應鏈、能源安全專家。

    海外廠商部分，DSET表示，AI模型公司Anthropic、智慧機器人公司Boston Dynamics、科技創投公司Andreessen Horowitz（a16z）等3家全球指標科技企業高層將首度來台公開對談，Anduril、美國國際無人載具產業協會（AUVSI）等與台灣密切合作的無人載具產業代表也將與會。

    美日國安科技研究機構方面，有美國「特別競爭研究計畫」（SCSP）、戰略暨國際研究中心（CSIS）、新美國安全中心（CNAS）、笹川和平基金會等機構與會；台灣官方與業界代表方面，國際半導體產業協會（SEMI）台灣區總裁、雷虎科技總經理蘇聖傑、與台電董事長曾文生等人與會。

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