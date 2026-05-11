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    率跨黨派立委抵達巴黎款待僑界 韓國瑜：眼中沒有藍綠白 心中只有台灣情

    2026/05/11 10:19 記者林欣漢／台北報導
    立法院長韓國瑜率跨黨派立委抵達巴黎款待僑界。（圖由立法院提供）

    立法院長韓國瑜率跨黨派立委抵達巴黎款待僑界。（圖由立法院提供）

    立法院長韓國瑜9日起到17日率跨黨派立委前往法國、英國推動國會外交。訪團一行於巴黎時間10日上午抵達巴黎後，由駐法國代表處大使郝培芝接機並為訪團進行午餐簡報會，說明整體行程規畫與重點工作安排。午餐結束後參訪凡爾賽宮，晚間則由立法院設宴款待旅法僑台商及僑界代表，韓國瑜勉勵大家，都要以身為台灣人為榮，團結一致為台灣打拚，眼中沒有藍綠白，心中只有台灣情。

    立法院指出，韓國瑜率跨黨派訪問團於巴黎時間10日上午抵達法國，展開此趟國會外交行程。訪團一行抵達巴黎後，由駐法國代表處大使郝培芝接機並為訪團進行午餐簡報會，說明整體行程規畫與重點工作安排。隨即在本次邀訪單位法國參議院友台小組安排下，前往承載法國深厚人文歷史、亦是現今法國國會舉行聯席會議場所的凡爾賽宮參訪，在導覽人員的解釋下，帶領訪團深入了解這個珍貴的法國文化遺產。

    立法院表示，晚間則由立法院設宴款待旅法僑台商及僑界代表，藉此向長期深耕當地、支持台灣外交與國際連結之僑胞表達誠摯感謝，肯定其等在促進台法民間交流與經貿合作上所扮演的重要角色。

    韓國瑜致詞時特別感謝「世界台商總會」名譽總會長蔡國泰、國策顧問黃行德、「旅法印支華人會館」會長江基民，以及僑界朋友，在假日中踴躍出席，強調這是他擔任立法院長以來首次訪問歐洲，第一站便來到巴黎，為辛苦打拚的僑胞朋友帶來娘家的問候與支持。

    韓國瑜指出，台灣土地只占全球萬分之三、人口占千分之三、但工業產品卻占全世界產能的百分之三。台灣在國際亮眼的表現，是全體國人與海外僑胞共同努力的成果。韓國瑜介紹台灣現有五大優勢：最先進的高科技半導體及晶圓代工、優質的醫療技術與全民健保制度、各行各業隱形冠軍的中小企業、舒適的生活與良好的治安，以及擁有百分之百自由民主的公民社會。

    韓國瑜最後勉勵在場所有人都要以身為台灣人為榮，團結一致為台灣打拚，眼中沒有藍綠白，心中只有台灣情。此席溫馨喊話獲得在場60餘位出席貴賓熱烈回應。

    立法院長韓國瑜率跨黨派立委抵達巴黎款待僑界。（圖由立法院提供）

    立法院長韓國瑜率跨黨派立委抵達巴黎款待僑界。（圖由立法院提供）

    立法院長韓國瑜9日起到17日率跨黨派立委前往法國、英國推動國會外交，首站抵達巴黎，參訪凡爾賽宮。（圖由立法院提供）

    立法院長韓國瑜9日起到17日率跨黨派立委前往法國、英國推動國會外交，首站抵達巴黎，參訪凡爾賽宮。（圖由立法院提供）

    立法院長韓國瑜9日起到17日率跨黨派立委前往法國、英國推動國會外交，首站抵達巴黎，參訪凡爾賽宮。（圖由立法院提供）

    立法院長韓國瑜9日起到17日率跨黨派立委前往法國、英國推動國會外交，首站抵達巴黎，參訪凡爾賽宮。（圖由立法院提供）

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