搶走小草的票？ 「最資深新人」應佳妤：爭取中正萬華鄉親支持

主持人王淺秋（中）與議員應曉薇（右）及議員參選人應佳妤（左）合影。（「千秋萬事」提供）

國民黨台北市議員第五選區（中正、萬華）初選進行中，國民黨籍台北市議員應曉薇的女兒應佳妤，今（11）日於廣播節目「千秋萬事」正式宣佈參選中正、萬華，主打「最資深的新人」，希望能夠延續傳遞母親的愛，發揮所長貢獻價值；很多人問會否搶走小草的票，她強調，自己不會用「我媽媽跟阿北在同個案子，所以你們要投票給我」去情緒勒索，她要爭取的是所有鄉親的支持。

應佳妤表示，一年前還是不關注政治的人，很依賴媽媽並受保護，然過去一年在國外唸書，面對母親的遭遇，時常自責無能為力，從小看母親服務了16年，為了更需要幫助的人在努力，因此想延續傳遞媽媽的愛，發揮所能與價值，在服務市民方面，可以算是「最資深的新人」，雖然對選舉擔心但不害怕，重點是保持初心與善良，將所相信的理念轉換成強大能量回饋社會。

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應佳妤指出，很多人在問她會不會搶走小草的票，對她而言，小草是很特別的存在，「因為我們更像是在同一艘船上，一起經歷過風雨，所以對他們是滿滿的感謝」，不會用這種方式去情緒勒索說「我媽媽跟阿北在同個案子，所以你們要投票給我」，自己不是民眾黨提名的人，以無黨籍參選，沒有顏色、沒有包袱，可以自由實踐理想，「我的選票是中正、萬華所有鄉親的」。

中正、萬華有「破壞者的力量」 應曉薇替應佳妤先「拆彈」

王淺秋問到如何看與國民黨籍議員鍾小平在同選區競爭，應曉薇說「不想回答，但我可以先拆彈」，意有所指地說，在地有「破壞者的力量」，但她從政15年來規規矩矩，沒有發過任何人的黑函，別人要怎麼搞，彼此祝福，

應曉薇以自身過往被說住豪宅等經驗為例表示，應佳妤在未來會面對「某些人」都是靠黑函來取勝，例如選前爆料完就彷彿沒這件事一樣，所以自己也有跟應佳妤說，未來可能還會面對到這些事情，女兒則回，從小看媽媽收黑函看習慣了，無所謂。

應曉薇坦言，但仍擔心中正、萬華就是有「破壞者的力量」，後面別人要怎麼搞怎麼弄，彼此祝福，「從政15年來規規矩矩，沒有發過任何人的黑函」，也沒派過新人去各里長那裡蹭、選里長，更無抹黑、作秀，自自然然。

她呼籲中正、萬華鄉親，尤其是曾經支持應曉薇的人，繼續轉移這份善良與愛，讓女兒得以延續服務下去，「一票都不要跑，繼續支持應佳妤就對了！她絕對不會讓你失望！「一人當選三人（包含另一個女兒）服務。」

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