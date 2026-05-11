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    首頁 > 政治

    神人玩家花2週復刻總統府！釣出蔡英文專業點評親吐1建議

    2026/05/11 13:33 即時新聞／綜合報導
    前總統蔡英文。（資料照）

    前總統蔡英文。（資料照）

    前總統蔡英文卸任後，因頻繁與網友互動且對社群梗如數家珍，被戲稱為「活網仔」。近日一名神人網友在模擬遊戲中一比一還原「總統府」，超狂精細度不僅讓萬名網友跪著看，更釣出蔡英文本人現身點評，幽默建議「門口要加憲兵」，引發社群暴動。

    1名玩家9日在Threads分享，自己在遊戲《Pokémon Pokopia》中，耗時2週精心建設的成果，完美復刻了整座「總統府」，精細程度連窗戶數量都經過精密計算。原PO興奮表示「把整個總統府復刻出來，已經玩回本了！」

    這篇貼文在短短2天內狂掃9萬讚，吸引超過170萬次瀏覽。不僅行政院秘書長張惇涵驚嘆「太強了吧」，蔡英文也親自留言誇獎，更發揮幽默感給出「專業建議」：門口要再加幾個憲兵。

    這番互動讓網友笑翻，紛紛留言「他蓋了被小英誇獎的總統府」、「人生成就：還原總統府厲害到被前總統+總統府秘書長稱讚」、「請收下我的膝蓋」、「請問裡面有賴祥德嗎？」、「你厲害！我長這麼大都還沒參觀過總統府」

    原PO透露，先前他也復刻過西門紅樓、新化老街及好市多等知名地標。為了追求真實感，他參考了大量影片並推算高度與比例，甚至連總統府的窗戶數量都一一對照。這次成功「蓋出總統府」，也讓網友大讚他簡直是該遊戲的台灣外交大使。

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