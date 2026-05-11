藍白刪國防預算 陳其邁：對台灣國防、高雄產業都不利

藍白刪國防預算沒講理由!陳其邁認為對台灣國防、高雄產業都不利。（記者王榮祥翻攝）

高雄市長陳其邁今在議會答詢關於藍白刪減國防預算議題時指出，藍白沒告訴外界為何刪除，都沒理由就刪除，這對台灣國防、國防產業都不利。

民進黨籍高市議員湯詠瑜今提及立院藍白刪除4700億元國防預算，到底是省荷包還是賠掉安全？她進一步提及被刪的反戰術彈道飛彈、無人機、人工智慧等，都跟高雄產業息息相關，例如中鋼、台船 漢翔、205兵工廠，詢問陳其邁看法？

請繼續往下閱讀...

陳其邁答詢說，藍白刪掉的不只是自我防衛能力，也跟高雄產業發展有關，無人機、無人艇，很多都跟高雄有關。

陳其邁指出，他個人認為大家都知道中國對台灣的武力威脅與日俱增，烏克蘭戰爭也有很多經驗凸顯無人機、艇與AI決策的重要性；而在藍白版本中，無論3800億、7800億元，從沒告訴我們為何刪除？ 反登陸不重要嗎？ 指管通勤不重要嗎？ 都沒理由、不透明狀況下就刪除，這對高雄產業、對台灣國防都有非常不利影響。

陳其邁強調，他支持政院重新編列預算送立法院審議，這是全民期待，兩岸和平重要、持續交流重要，但強化防衛更重要。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法