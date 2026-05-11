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    首頁 > 政治

    鄭麗文拋「和平繁榮之鏈」 林佳龍：和平靠力量嚇阻侵略

    2026/05/11 09:32 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍。（資料照）

    外交部長林佳龍。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文預計6月初訪美，並稱希望將帶有軍事對抗色彩的「第一島鏈」轉化為連結中國沿海、日本、南韓、台灣、東南亞的「和平繁榮之鏈」。對此，外交部長林佳龍表示，樂見政黨外交，但台美之間以政府管道為主；和平靠力量，台灣也必須展現自我防衛的國防力量，以嚇阻侵略，特別是中共現在進行建軍備戰、威權擴張，已跳過第一島鏈到太平洋。

    國民黨主席鄭麗文預計6月初訪美，近日接受美媒CNN專訪表示，未來應將過去冷戰時期帶有軍事對抗色彩的「第一島鏈」，逐步轉化為連結日本、韓國、台灣、中國沿海及東南亞的重要經濟與交流節點，打造促進合作共榮的「和平繁榮之鏈」。並表態國民黨支持深化與美國的合作關係，也認為兩岸之間應維持穩定溝通與交流，避免誤判與衝突升高。

    林佳龍今日出席立法院外交及國防委員會前受訪表示，樂見政黨外交，但台美之間以政府管道為主，政黨外交或國會外交為輔，希望外交代表台灣整體國家利益，相輔相成。

    針對鄭麗文提出的「和平繁榮之鏈」構想，林佳龍說，維持台海和平穩定，包括印太地區和平穩定，也是台灣與理念相近國家共同的目標。

    林佳龍強調，和平靠力量，也必須展現自我防衛的國防力量，以嚇阻侵略，特別是中共現在進行建軍備戰、威權擴張，都已跳過第一島鏈到太平洋，這也是為什麼理念相近國家希望維持和平穩定現狀，必須強化國防力量，並加強第一島鏈民主國家合作。

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