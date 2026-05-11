李貞秀直播怒嗆「黃國昌下跪求饒」 張育萌：流彈再度掃射

李貞秀10日開直播祝觀眾母親節快樂，並喊話黃國昌「下跪求饒」。（圖擷自Youtube）

前民眾黨立委李貞秀遭開除黨籍，喪失不分區立委資格，近期頻頻公開砲轟民眾黨。李貞秀10日再開直播喊話黃國昌「下跪求饒」，更強調不會放過黃國昌。對此台灣青年民主協會理事張育萌直言，李貞秀開直播如同「流彈掃射」，「終於找到一個比黃國昌更瘋狂的人了」。

李貞秀10日在直播中宣稱，她近日赴新竹用餐時，一名78歲婦人認出她，表示「支持你繼續揭穿黃國昌，因為黃國昌是壞人」，藉此為自己持續開戰背書。

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她隨即以小學往事自我定性，稱昔日曾為遭人欺侮的妹妹出頭，衝進教室將對方頭部壓制於課桌上痛打。李貞秀以此比擬眼前局勢，直言「我從小就有俠女心態」，並向黃國昌喊話：「你下跪跟我求饒吧！我才不會放過你！」

對於近期爆發的藍白嫌隙，李貞秀亦趁機補刀。陳智菡兩週前痛批游淑慧與鍾小平不斷醜化民眾黨；游淑慧則反批陳智菡「最沒資格拿藍白合來情勒國民黨」，雙方隔空交火。

如今游淑慧遭民眾黨支持者輿論圍剿，李貞秀在直播中直接反問：「你看我是不是先知？」並稱自己早已「打過」游淑慧，話語間難掩得意之情。

直播中，李貞秀更指名前新竹市長高虹安為「民眾黨的禍害」，認為高虹安不僅在上次縣市長選舉中害黨痛失竹北市長席位，更間接導致她本人落選，痛失一席「最強立委」。

她提及，自己當年僅是一名小志工，便敢對當時聲勢正旺的立委高虹安實名舉報，並問：「今天全台灣找得出幾個人敢像李貞秀這麼有種？」

直播尾聲，李貞秀將砲口轉向王淺秋，起因是王淺秋公開表示不會邀請李貞秀上節目。李貞秀還擊稱，當初上節目並非自己主動，而是陳智菡替她安排，「我根本不知道王淺秋是誰、是什麼東西」。

她透露，當天錄影過程中感到不適且不開心，甚至一度「放空不理王淺秋」，強調「我才不屑上妳的節目」。

直播最後，李貞秀話鋒急轉，除了祝觀眾母親節快樂，並稱「好人一生平安」，更提醒大家「一定要心存善念，不能像黃國昌、高虹安那麼壞」。

對此，張育萌11日在臉書發布貼文稱，「這是可以免費看的嗎？世界終於瘋成我看不懂的樣子了。對付黃國昌這種超速仔，終於找到一個比他更瘋狂的人了。」

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