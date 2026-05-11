稱「對國民黨不會有怨」 應曉薇：應佳妤無黨籍參選讓市民安心

台北市議員應曉薇、女兒應佳妤。（資料照）

國民黨籍台北市議員應曉薇因有案在身，無法再披藍袍參選年底市議員選舉，女兒應佳妤「代母出征」，母女倆今（11）上廣播節目「千秋萬事」受訪，主持人王淺秋詢問，國民黨內初選民調進行中，對於應佳妤決定以無黨籍參選延續任務、崗位有何期許？對於國民黨會有怨嗎？應曉薇回應，對國民黨「不會」有怨，「國民黨加油加油加油。」並說女兒從小耳濡目染，為市民服務駕輕就熟，「我知道她會比我更好，所以我對她沒有期許。」

應曉薇表示，坦白說黨會是一個包袱，應佳妤用無黨籍來選，反而讓中正、萬華很多市民安心，會覺得說「那就沒有壓力了，不用一定要投給什麼顏色的」。自己當了15年議員，講到黨的配票、分票，大概就是包括總統府、火車站所在的6、7個責任里，其他市議員分到廿幾個。

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應曉薇指出，無論身為任何一名黨派新人或是無黨籍新人，對於有理想的從政者而言，地方扎實服務還是最重要，「所以我對她（指應佳妤）的期許是，沒有期許。因為我知道她會比我更好」。地方選舉就是務實，大家看應佳妤是新人，其實她從6、7歲就開始陪著自己跑過在地所有大街小巷，為市民服務，所以她很駕輕就熟。

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