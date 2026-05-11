區桂芝稱「台灣人自認是中國人就和平」 謝志偉：軟土深掘吃人夠夠

區桂芝認為若台灣人承認自己是中國人，「和平就來了」，如此一來軍購一毛錢都不用花。謝志偉對此批評：「說是國文老師，盧山真面目恐怕比第五縱隊有過之而無不及。」（資料照）

立法院會在藍白立委聯手下，三讀通過軍購條例，預算上限共匡列7800億，大砍4700多億。北一女教師區桂芝日前接受中國國營媒體訪問時主張「零軍購」，認為若台灣人承認自己是中國人，「和平就來了」，如此一來軍購一毛錢都不用花。駐歐盟代表謝志偉對此批評：「說是國文老師，盧山真面目恐怕比第五縱隊有過之而無不及。」

謝志偉表示，區桂芝飲台灣水、吃台灣米，到頭來竟然公開支持滿手血腥的中國共產黨，可以用「台灣人若不承認是中國人」武侵台灣，令人驚到顫慄不已。謝志偉強調：「說是國文老師，盧山真面目恐怕比第五縱隊有過之而無不及。真是軟土深掘，吃人夠夠！」

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謝志偉舉例，今天如果有那個烏克蘭人敢公開支持普廷以「每個烏克蘭人都屬於俄羅斯大家庭」為藉口，全面侵略烏克蘭、殺烏克蘭人，甚至還挾持烏克蘭小孩，恐怕早被其國人吐口水吐到「盧山真面目全非」。

謝志偉最後也開酸藍白：「零軍購？不交知那些沒把國防特別預算砍成零的藍白立委諸公們，口水準備好了沒？」

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