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    首頁 > 政治

    涉詐領千萬助理費 國民黨前高市議長曾麗燕要求解除電子監控被駁回

    2026/05/11 08:30 記者鮑建信／高雄報導
    國民黨籍高市前議長曾麗燕，要求解除電子手環監控，被高雄高分院駁回。（資料照）

    國民黨籍高市前議長曾麗燕，要求解除電子手環監控，被高雄高分院駁回。（資料照）

    國民黨籍高市前議長、現任市議員曾麗燕，涉嫌詐領上千萬元助理費被判刑12年，她要求解除電子手環監控被駁回，高等法院高雄分院並裁定延長8個月。

    據了解，被告曾麗燕任職議員期間，涉嫌利用虛報人頭、低薪高報等手法，自2010年起至2021年3月止，10年間共詐領上千萬元助理費，挪為服務處支出等私人用途，經高雄地院和高雄高分院依觸犯公務員利用職務詐取財物等3罪，併處執行刑12年、褫奪公權6年，現由最高法院審理中。

    被告曾麗燕指出，其年歲已大、身心狀況不佳，醫院各項檢查及治療，均因配戴電子手環，以致無法進行或失準，並提出公立醫院申請單證明，希望能解除監控。

    高雄高分院指出，曾麗燕擔任數屆議員，可見其人脈豐沛，有得以出境或長期滯留海外的資力與能力，自有相當理由足認其畏罪逃亡，以規避日後審判或執行的可能性甚高，因而裁定延長8個月。

    此外，自實施科技監控以來，迭經告警，其事由多為被告訪友、跑行程、至美容院洗頭，因訊號不佳而產生告警情事，可見其生活並未因電子手環而產生超越其平時生活態樣的不便程度，主張無配戴電子手環必要，並無可採。

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