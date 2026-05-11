台中議員選舉七、八年級選將吸睛 最年輕是綠營的他

民進黨台中市黨部主委許木桂說，北屯區議員提名陳信秀（圖）應該是本屆選舉最年輕的。（陳信秀團隊提供）

2026年底台中市議員選舉，民進黨、國民黨及民眾黨進入最後徵召、提名階段，目前綠營北屯區新人陳信秀（29歲）、白營西屯區新人劉芩妤（31歲）、無黨籍烏大龍區林昊佑（32歲），藍營北屯區新人吳宗學（33歲），還有南屯區吳佩芸（34 歲），多名「八年級」選將吸引目光，民進黨台中市黨部主委許木桂說，陳信秀應該是最年輕的，選民相當期待表現。

藍綠白陣營目前初步完成提名作業，部分選區還有變數，除了八年級生戰將備受矚目，七年級也有年輕選將，民進黨在北屯提名曾咨耀（39歲）、北區徵召簡嘉佑（39歲），還有白營可能參選的「寶寶」楊寶楨（36歲）也都是新人，民眾黨台中市黨部主委陳清龍說，Mimi（劉芩妤）是這次提名最年輕的，勤走基層又有政見看法，會受到西屯選民喜愛。

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民眾黨前發言人楊寶楨為36歲，盛傳可能出戰中西東南區議員，楊寶楨說，「不論過程如何，就算遍體鱗傷，也會勇往直前」，為年底選戰增添亮點。

國民黨方面，北屯新人吳宗學（33歲）對戰最年輕的民進黨新人陳信秀（29歲），八年級生對戰精彩可期，國民黨台中市黨部主委蘇柏興說，北屯還有許育璿是七年級生，黃佳恬在大里太平也是美女戰將，預期將在年底掀起選戰熱潮。

民眾黨在台中西屯區提名議員新人劉芩妤（圖），勤走基層爭取支持。（劉芩妤提供）

南屯區無黨籍現任議員吳佩芸表現亮眼。（記者黃旭磊攝）

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