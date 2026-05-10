北市受保護樹木被拒收 王欣儀憂流離失所

台北市議員王欣儀表示，大安區金華特四基地出現老樹無家可歸的待解問題。（王欣儀提供）

台北市大安區金華特四基地開發案，預計明年5月開工，但市議員王欣儀表示，目前基地上出現老樹無家可歸的待解問題，7棵受保護的樹木有3棵需移植，卻僅1棵找到去處，剩餘2棵無單位願意認養，即便北市府透過樹木資源媒介平台與發文協調，仍有10個局處以「無需求、不適合」為由拒收，面臨流離失所的困境，恐讓工程動工時程跳票。都市發展局說，持續媒合認養單位，如經確認將送文化局辦理受保護樹木審議變更程序，完成後由工程廠商辦理移植作業。

王欣儀指出，各單位不願認養的原因，包含老樹冠幅大佔地廣、管理風險高，以及後續維護成本沉重，尤其榕樹有竄根問題，若染病或發生倒伏，恐增管理責任和公共安全風險，讓機關望而卻步。現今文化局只有管制、沒有配套，易使公共工程單位在處理老樹移植時無所適從，且若老樹安置問題未解，勢必影響工程期程和公共利益，「老樹是城市珍貴資產，不應成為工程推動的阻礙！」

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她提到，根據「台北市樹木保護自治條例」第三條所示，文化局負有「督導與協調」責任，故應主動介入解決跨局處的問題，此外，金華特四老樹移植問題非個案，市府應正視制度缺口，避免未來各項公共建設受阻，讓老樹與城市發展能夠真正共存，要求文化局將相關問題提報樹木保護委員會研議，一個月內提出諸如盤點可供移植的公有土地，建立受保護樹木儲備基地，訂定公共工程老樹安置標準作業程序、推動簡便審查機制加速移植流程等具體方案。

文化局回應，市府今年一月核定的「大安區金華公共住宅新建工程委託規劃設計暨監造技術服務案」受保護樹木保護計畫暨移植與復育計畫書，金華特四基地內有7株受保護樹木，1株完成移植，其餘6株原地保留，開發單位如施工內容與原核定樹保計畫有所異動，應須依規定辦理樹木保護計畫變更申請。

文化局說明，金華特四基地內原核定保留3株受保護樹木異動為移植，目前尚未接獲都發局提送相關移植計畫書圖，後續如收到申請，將儘速提送樹木保護委員會審議，並依法持續推動樹木保護業務，兼顧市民權益與樹木保護的平衡。

都發局回應，基地開發計劃於完成整體需求盤點，並修正設計圖說後，預計9月啟動上網招標作業，明年5月開工、2031年竣工，目前進度正常無延宕。評估需要移植的3棵，1棵確認移往小彎社宅，其餘2棵持續透過樹木資源媒介平台（3月登錄）、發函各機關（4月、5月）等方式，媒合認養單位，如有單位認養，將送文化局辦理受保護樹木審議變更程序，完成後由工程廠商辦理移植作業。

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