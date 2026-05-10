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    首頁 > 政治

    賴瑞隆背後簡報錯字掀波 議員酸：藍財劃法錯字更嚴重

    2026/05/10 23:59 記者葛祐豪／高雄報導
    在高雄市首場「台灣好生活」宣講活動，市長參選人、立委賴瑞隆背後的簡報，將「選對的人，走對的路」，誤打成「選對的人，走對的人」。（國民黨提供）

    在高雄市首場「台灣好生活」宣講活動，市長參選人、立委賴瑞隆背後的簡報，將「選對的人，走對的路」，誤打成「選對的人，走對的人」。（國民黨提供）

    針對國民黨高雄市長參選人柯志恩持續以「演講簡報錯字」為由，放大批評賴瑞隆，甚至上升到「難成大事」的人格與能力評價；民進黨市議員邱俊憲今（10）日晚間表示，政治攻防可以，但標準應該一致，不能只用放大鏡檢視別人，卻對自己涉及重大政策爭議時輕描淡寫、切割責任。

    民進黨9日在高雄舉辦「台灣好生活」宣講活動，但民進黨高雄市長參選人賴瑞隆登台時，卻被發現背後簡報上的「選對的人，走對的路」，誤植為「選對的人，走對的人」，遭國民黨大作文章；柯志恩今天受訪也說，「小事情都會出錯」要領導市政恐要市民觀察，也酸綠營大陣仗在「大飯店」辦演說，強調藍營沒有那麼多資源。

    對此，邱俊憲今晚指出，如果一份簡報中的文字失誤，就能被柯志恩上綱到「難成大事」，那麼當初國民黨主導《財政收支劃分法》修法時，版本混亂、內容反覆，甚至一度出現台北市「首都加成3%」的爭議條文，造成地方財政分配紛擾、345億元預算卡關無法順利分配，這樣層級更高、影響更深遠的問題，又該如何被社會檢驗？

    邱俊憲批評，柯志恩當時身為國民黨智庫重要角色，面對財劃法修法爭議時，卻選擇淡化責任、迅速切割，完全看不到她今天對別人那樣嚴厲的標準。

    邱俊憲表示，高雄市民更在意，柯志恩在立法院如何配合國民黨議決，一再傷害高雄發展所需要的支持與資源，「財劃法亂修成這樣，甚至差點讓台北市多拿3%首都加成，這樣的立委，又怎麼讓人放心託付高雄未來？」

    另針對柯志恩今天也批評民進黨在大飯店舉辦演講，還強調「國民黨沒有那麼多資源」，邱俊憲也說，事實上，3月24日柯志恩本人就曾與國民黨主席，在同一家飯店參加「與國民黨主席有約」活動；同一天，她自己也與國民黨議員，在另一家飯店的「總統套房」舉辦政見發表會。

    邱俊憲質疑：「所以柯志恩的標準到底是什麼？自己辦可以，別人辦就變成資源雄厚？還是只准自己在飯店辦活動，不准別人在飯店辦演講？」政治競爭是民主常態，但邏輯與標準至少應該一致，難道真的是「這柯的標準，不一樣」？

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