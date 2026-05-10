莊競程提竹市長者2大福利 敬老卡加碼至1200點、65歲以上健保免費

民進黨新竹市長參選人莊競程提長者福利政策，敬老愛心卡提高至1200點，65歲以上健保免費。（莊競程提供）

民進黨新竹市長參選人莊競程晚間提出2項長者福利政策，在不舉債、不破壞財政紀律、不排擠教育、社福與重大建設的前提下，他提出敬老愛心卡加碼至1200點：首創點數每個月可累計，使用更彈性，1年內皆有效；其次是65歲以上健保免費，讓年輕人能更無後顧之憂為未來打拚。

莊競程說，幸福的城市，要讓年輕人減輕負擔、看見未來，更要讓長輩安心變老。新竹市擁有相對穩健的財政條件，在不舉債、不破壞財政紀律、不排擠教育、社福與重大建設的前提下，他提出兩項長者福利政策，讓新竹這座城市更有溫度。

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首先是敬老愛心卡加碼至1200點：首創點數每個月可累計，使用更彈性，一年內皆有效。這不只是補助，更是鼓勵長輩走出家門，多與人互動、就能維持健康，讓子女更安心。

其次是65歲以上健保免費。他說，許多縣市早已推動相關制度，新竹市有能力，也應該做得更好。這不只是照顧長輩，更是減輕年輕家庭的壓力，讓年輕人能更無後顧之憂地為未來打拚。

莊競程表示，他的初心很簡單：就是照顧長輩，市政府多承擔，讓年輕人更無負擔，家庭就會更幸福。希望大家一起把家照顧得更好，當我們的父母慢慢變老，依然能在這座城市被好好照顧。

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