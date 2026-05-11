區桂芝嚮往的「和平」為何？顏擇雅揭現實：她恐因1原因被消失！

北一女國文老師區桂芝（中）。（資料照）

北一女教師區桂芝近日接受中國國營媒體訪問，表示自己主張台灣「零軍購」，因為「台灣人就是中國人」、「承認是中國人就會和平」，還說「與其『痛苦的回歸』不如『光榮的回歸』」，引發輿論撻伐。對此，作家顏擇雅表示「同意」，但不只「和平」會來，「思想改造」也會來。

顏擇雅10日在臉書發文，「北一女國文教師區桂芝推論說：台灣人承認是中國人，和平就來了。這點我是同意的。歷史已經證明，1949中共建政，不反抗乖乖接受其統治的地區的確都享有和平。拜和平之賜，中共才可以放手改造人民。也拜改造成功之賜，境內和平才可以繼續鞏固。所以，如果要我補充區桂芝說法，我頂多說，不只和平會來，思想改造也會來。」

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「思想改造是什麽意思呢？集中營已經太多人講，我略過，只講區桂芝最在意的國文、歷史教材。這些教材是一定要全改的，為了向中國目前的教材看齊。文言文比例會刪減，不少『紅色經典』會變成必讀，像毛澤東〈紀念白求恩〉、楊成武〈長征勝利萬歲〉、茹志娟〈百合花〉。像區桂芝這種接受國民黨教育的，就算自願要教這些歌頌解放軍戰士的作品，中共也不可能信任你。可以想見，教材換新的那天，台灣將有大量的國文、歷史老師被迫離職，包括區桂芝。」

她接著說：「離職事小，來講更嚴重的。中國每次改朝換代，不都有大量士大夫轉而向新的統治者效忠嗎？所以我們也完全可以想像，在區桂芝嚮往的和平來臨之後，將有不少國民黨與民眾黨的政治人物，搞不好也有些民進黨的，會決定向新統治者表忠。難免，台灣民間屆時將會流行起『士大夫無恥是謂國恥』這種耳語。為了打壓這種耳語，『顧炎武』與『廉恥』都會變成敏感詞。以區桂芝跟顧炎武〈廉恥〉一文的緊密關係，怎可能不被連坐呢？所以，『區桂芝』三字變敏感詞，這點也完全可以預見，是遲早會發生的。」

最後顏擇雅表示，「在中共統治之下，一個人名字一旦成為敏感詞，就是這人存在的所有訊息將無限期在公眾視野消失。屆時，區桂芝的人是否繼續存在，是存在於自己家中還是新疆某集中營，其他人皆不享有知情權，包括區桂芝的家人。區桂芝是否正承受暴力，也將是外人無法知曉。逐漸，大多數外人都會對於自己的無知感到習以為常，忘掉區桂芝這個人，並繼續享有和平，也就是區桂芝現在最嚮往的和平。」

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