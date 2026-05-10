藍前高雄議長曾麗燕倒戈？稱讚賴瑞隆「未來是最好的市長」

賴瑞隆（右1）、曾麗燕（左1）出席高雄市社區聯合發展協會會員大會。（記者葛祐豪翻攝）

2026高雄市長選戰持續增溫，在高雄政壇有「阿姑」之稱國民黨前議長曾麗燕，今（10）日晚間在社區聯合發展協會大會致詞時拋出震撼彈，肯定民進黨市長參選人賴瑞隆的地方服務不分藍綠，稱讚他「是很優秀的民意代表，相信未來也是最好的市長，我們替他加油!」恐對國民黨柯志恩的選情造成衝擊。

今晚的高雄市社區聯合發展協會會員大會，有不少地方里長與社區系統幹部出席，曾麗燕與賴瑞隆均現身。曾麗燕致詞時說 ，小港前鎮這區沒有國民黨立委，「瑞隆他不管我是國民黨的，拜託給他的事情，都做得很好」，我先生及助理拜託他的，他都沒嫌棄，都服務的很好。

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曾麗燕並當眾稱讚賴瑞隆「是很優秀的民意代表，相信未來也是很好的市長，我們替他加油」；此時台下響起掌聲，也有藍營人士感到錯愕，賴瑞隆則起身向曾麗燕及台下群眾致謝。

曾麗燕從2006年起投入高雄市議員選舉，已經五連霸，2020年時任議長許崑源於任內身亡，她獲得國民黨提名參與議長補選，以35票擊敗民進黨候選人，是高雄市議會首位透過選舉產生的國民黨籍女性議長，也是繼康裕成後第二位女性議長，地方基層實力雄厚。但此次因涉詐領助理費案尚未定讞，國民黨高市黨部公布的二梯次提名名單並沒有她。

對於曾麗燕今天的言行，地方人士認為，賴瑞隆近年積極經營基層與社團系統，連藍營重要人士都高度肯定，後續骨牌效應值得觀察；但也有人認為曾麗燕是「說場面話，不必擴大解讀!」

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