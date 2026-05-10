直言「打折版」軍購有侷限 許毓仁：華府特別重視項目未完整納入

哈德遜研究所研究員、前國民黨立委許毓仁。（資料照）

藍白8日聯手在立法院三讀通過軍購條例，大砍政院版4700億元，排除強化本土國防等多個項目，影響台灣國防自主發展。哈德遜研究所研究員、前國民黨立委許毓仁今晚直言，這個版本仍有其侷限性，一些華府近年特別重視、也被認為與台灣不對稱作戰能力密切相關的項目，包括無人機系統、部分C4ISR能力，以及較具彈性的新型防衛科技與直接商售（DCS）項目，並未完整納入。

許毓仁指出，立法院三讀通過的7800億軍購預算，從政治層面來看，這是一個朝野折衝後的版本，避免國防預算完全陷入停滯；尤其在川習會前夕，台灣安全破口成為談判議題的可能性大大降低。不過，必須坦白說，這個版本仍有其侷限性。

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許毓仁表示，目前版本主要集中在傳統政府軍售（FMS）項目，但是一些華府近年特別重視、也被認為與台灣不對稱作戰能力密切相關的項目，包括無人機系統、部分C4ISR能力、以及較具彈性的新型防衛科技與直接商售（DCS）項目，並未完整納入。

許毓仁認為，這會帶來兩個層面的影響。第一，是對台灣整體防衛韌性的影響。因為未來台海安全重點，不只是大型傳統平台，而是低成本、高存活率、可快速擴充的分散式作戰能力。無人機、AI輔助指管、感測網路、通訊韌性等，其實都是美方近年最希望台灣加速投入的方向。

許毓仁說，第二，是對台灣國防產業發展的影響。如果特別預算主要集中於既有大型軍購，而缺乏對新型系統、國內供應鏈、商業科技整合的支持，將不利於台灣建立真正具有規模與持續性的國防產業生態系。尤其無人機產業，目前不只是軍事議題，更牽涉到供應鏈安全、AI、自主系統與未來產業競爭力。

許毓仁強調，真正關鍵的是，後續台灣能否持續推動第二階段的防衛改革，包括不對稱戰力、無人機產業、通訊與能源韌性，以及國防產業化與國際合作。華府現在觀察的，也不只是「有沒有通過」，而是台灣是否真正進入長期、系統性的安全與產業轉型。

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