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    首頁 > 政治

    八旗文化總編「富察」5月將出獄 陸委會：提供家屬必要協助

    2026/05/10 20:02 記者陳鈺馥／台北報導
    台灣八旗文化總編輯「富察」李延賀遭關押多年，傳出將於今年5月出獄。（翻攝臉書）

    台灣八旗文化總編輯「富察」李延賀遭關押多年，傳出將於今年5月出獄。（翻攝臉書）

    八旗文化總編輯「富察」李延賀被控犯下「煽動分裂國家罪」，遭中國判處有期徒刑3年、剝奪政治權利1年。本報今日獨家披露，富察將在5月出獄，因為還有1年附加刑，可能無法直接回台；陸委會表示，政府對該案相關進度均有掌握，並提供家屬必要的協助。

    知情人士透露，富察被捕後遭關押多年，那段時間能夠折抵刑期，富察將在今年5月出獄，不過仍有剝奪政治權利1年的附加刑，附加刑是隨時隨地中共可以限制出境，所以有可能回不來，我們希望能不執行附加刑，像李明哲那樣直接回台。

    陸委會指出，政府對該案相關進度均有掌握，並提供家屬必要的協助，具體細節尊重家屬的意見，不會進行說明。

    海基會表示，有關八旗文化總編輯「富察」李延賀因案遭中國判刑一事，海基會均依政府指示及家屬需求，及時協處。

    海基會提及，該會將持續關注該案，期待富察可以早日獲釋返台，後續也將尊重家屬意願與需求，隨時提供必要協助。

    陸委會指出，政府對該案相關進度均有掌握，並提供家屬必要的協助，具體細節尊重家屬的意見，不會進行說明。（資料照）

    陸委會指出，政府對該案相關進度均有掌握，並提供家屬必要的協助，具體細節尊重家屬的意見，不會進行說明。（資料照）

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