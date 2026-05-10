挺政院補足關鍵戰力！林楚茵：別被藍白當伴手禮送中共

民進黨立委林楚茵表示，日、韓、菲律賓等國都在補強國防，藍白卻讓台灣逆勢縮減。（資料照）

藍白8日聯手在立法院三讀通過軍購條例，大砍政院版4700億元，排除強化本土國防等多個項目，影響台灣國防自主發展。對此，民進黨立委林楚茵今提及，日、韓、菲律賓等國都在補強國防，藍白卻讓台灣逆勢縮減，呼籲台灣不能讓無人機、AI、國防自主產業，被藍白送給中共當伴手禮，支持行政院補足關鍵戰力，國防不能打折。

林楚茵指出，藍白前天強行通過7800億元版本軍購特別條例，硬是大砍行政院版4700億元，導致無人機、AI輔助系統、國防自主、台美共同研發採購等關鍵戰力，全被排除在外；反觀其他印太島鏈國家，面對中國威脅，國防預算皆大幅增加。

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她說，日本國防支出創戰後新高，躍升全球第三大國防支出國；南韓今年國防預算增加7.5%，為2019年以來最大增幅；菲律賓也因應南海衝突，今年國防預算再創歷史新高。別國都在補強國防，藍白卻讓台灣逆勢縮減。

為了補足台灣防衛體系缺口，林楚茵表示，行政院正研擬提出新的特別條例，替藍白砍出來的國防破洞補破網；國民黨竟然跳出來喊「扣帽子」，說不要把在野黨抹成「對中共讓步」，問題是，這句話不是執政黨說的，是美國國務院說的。

林楚茵質問，請問國民黨是在說美國情勒嗎？一邊在台灣罵美國、一邊又要訪美討好美國，國民黨到底在演哪一齣？藍白砍完國防，現在行政院要補破洞，藍白還要繼續卡。台灣不能讓無人機、AI、國防自主產業，被藍白送給中共當伴手禮，支持行政院補足關鍵戰力，國防不能打折。

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