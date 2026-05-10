嘆護病比只能退守「這底線」！邱慧洳：理性科學解決問題

中華民國護理師公會全聯會與護師醫療產業工會，8日在立院前召開三班護病比入法記者會。支持的民眾黨立委邱慧洳在一旁忍不住落淚。（資料照）

立法院8日三讀通過「醫療法」修正案，「三班護病比」正式入法，將於2028年5月1日正式實施。民眾黨立委邱慧洳今強調，理性、務實、科學的解決問題，不是造謠、打壓、抹紅解決提出問題的人，並感慨她很自責未能守住二分之一的諮詢委員會比例，只能退守「若無1/2護理代表，寧可不要假民主委員會」的底線。

邱慧洳指出，護理人十幾年來喊破喉嚨，甚至不惜冒雨上街頭抗爭，終於盼來了三班護病比正式入醫療法，很自責未能守住二分之一的諮詢委員會比例，只能退守「若無1/2 護理代表，寧可不要假民主委員會」的底線，也謝謝護理團體在表決當天中午，火速趕來立法院聲援，讓民眾黨能成功與國民黨達成協商共識。

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邱續指，最後三讀通過的版本。是在民眾黨早上召開記者會時，所公布的醫療法第十二條再修正動議的基礎之上，選擇尊重護理團體的訴求，拿掉諮詢委員會的內容包含，每三年檢討一次醫療機構設置標準的三班護病比比例、明定以民國113年3月1日施行之三班護病比標準為準，但諮詢委員會護理相關團體代表人數不得少於二分之一最終未能守住。

針對諮詢委員會一事，邱慧洳認為，就像是勞資調解委員會的概念一樣，任何一個勞資協商會議，勞方與資方各占一半，再加一個主席，這樣的組成再正常不過，若減少到三分之一，另外的席次將受到政府與資方上下其手的可能，而護理團體到時候還要為決議背書，恐將淪為橡皮圖章，這是為什麼護理團體堅決「若無1/2 護理代表，寧可不要假民主委員會」的原因。

邱慧洳直言，在政黨協商時就有深刻體會，那種只有三分之一的聲音，最終不得不妥協時，會被拿來替最終結果背書的辛酸無奈。三班護病比終於正式入醫療法 了，但我們的執政黨、綠媒卻開始造謠，鬼話連篇！甚至有人抹紅護師工會顧問陳玉鳳，這種行徑非常惡劣。

邱慧洳澄清，民進黨立委王義川說她會哭是因為被壓著含淚投給國民黨立委蘇清泉的版本，是大錯特錯、通篇只有她哭是對的，其他全都不是事實，可以醒醒不要夢遊說夢話好嗎？呼籲執政黨，停止一切造謠抹紅的惡劣手段，衛福部也不可以擅自拖延施行時間。

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