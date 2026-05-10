羅明才提普發1萬「國民支援金」 吳思瑤轟：花人民錢、買國民黨的票

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

2026選舉年，藍白8日在立院大砍4700億元軍購金額，刪除強化本土國防等多個項目，國民黨立委羅明才又同時提出因應「中東戰事穩定民生經濟發放全民支援金特別條例草案」，主張全民普發1萬元，國庫恐將支出2360億元。民進黨立委、政策會執行長吳思瑤今痛批，砍國家的國防，花人民的錢，去買國民黨的票，實在是前所未有的國會亂象。

吳思瑤指出，這一屆國會任期已過半了，但從這一屆開始各種錢坑、肉桶法案，在野黨仍沒有獲得教訓，繼續違憲上癮。編列預算是行政權，國會只能審查、監督，這個憲法的基本原則，已經搞了兩年多，藍白仍掩耳盜鈴、裝睡的人叫不醒。

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「請藍白不要再惡搞國家財政！」吳思瑤批判，選舉年國民黨依舊會這樣子會更加碼，慷國庫之慨，拿人民的錢，來買人民的票，在選舉年花納稅人的血汗錢來買國民黨選舉的票，這個是更加惡劣的。

吳思瑤續指，砍了4700億國防，卻用一次性普發現金的方式，讓普發現金成為常態，包含羅明才所提因應中東戰事條例、國民黨提案修「預算法」要求有歲計賸餘就要普發現金，兩者都會傷害國家財政，且會剝奪國家進行建設的空間，破壞國家財政自主，花國家的錢去買人民的票，在選舉年是非常的惡劣的。

此外，針對藍白立委提案要求政府應補貼花東地區居民，自外縣市往返花東的大眾運輸票價，金額不得低於其票價三十％。吳思瑤質問，這是另一個「肉桶法案」去綁特殊的族群，「財劃法」不斷把資源下放給地方，藍白對於地方的福祉卻萬事要中央買單，當財源下放，地方政府收到財源資源到底要做哪些事情呢。

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