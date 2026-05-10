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    首頁 > 政治

    巴拉圭總統、史瓦帝尼副總理返國 林佳龍赴桃機送別友邦好友

    2026/05/10 19:06 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍今日稍早赴桃園機場，送別史瓦帝尼副總理札杜莉。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍今日稍早赴桃園機場，送別史瓦帝尼副總理札杜莉。（圖擷取自林佳龍臉書）

    友邦巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）今（10）日結束為期4天的國是訪問行程。外交部長林佳龍今日透過臉書表示，他稍早於桃園機場送別貝尼亞，與史瓦帝尼副總理札杜莉（Thulisile Dladla），兩位來自友邦的好朋友。

    林佳龍指出，除了貝尼亞今日離台，史瓦帝尼副總理札杜莉在這段時間連續飛行4趟台灣與史瓦帝尼的航程，完成陪同賴清德總統返台的任務後，也啟程返回史瓦帝尼。

    林佳龍表示，台灣與每一個友邦及理念相近國家，因為共享民主、自由、人權與法治的價值而緊密相連，也在此基礎上，發揮彼此優勢，推動更多互惠共榮的合作，為區域與國際繁榮貢獻力量。

    林佳龍相信，貝尼亞與札杜莉這趟訪台，帶回去的除了雙邊合作關係深化的成果與進展，還有一路上台灣人給予的笑容與溫暖。

    林佳龍說，他也要特別感謝國人朋友，這幾天許多國人看到貝尼亞與札杜莉，都很自然地揮手、打招呼，這些熱情又真誠的互動，讓遠道而來的朋友們真正感受到台灣的美好。

    林佳龍表示，再次感謝所有外交部同仁這段時間的辛勞。台灣的外交處境仍有許多挑戰，但在總統賴清德的領導下，外交部的腳步不會停下，會持續站在第一線，守護國家主權，也為台灣開拓更寬廣的國際空間。

    外交部長林佳龍今日稍早赴桃園機場，送別巴拉圭總統貝尼亞。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍今日稍早赴桃園機場，送別巴拉圭總統貝尼亞。（圖擷取自林佳龍臉書）

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