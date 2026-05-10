「台南Style」招待巴拉圭總統 賴清德帶路吃阿霞飯店配冬瓜茶

總統賴清德（中）邀請巴拉圭總統貝尼亞（右）在台南著名的阿霞飯店，品嚐最道地的台菜。左為外交部長林佳龍。（擷取自林佳龍臉書）

巴拉圭總統貝尼亞7至10日率團來台進行國是訪問，總統賴清德特別邀請貝尼亞到台南「阿霞飯店」享用最道地、最澎湃的台灣手路菜，搭配「台南甜度」的義豐冬瓜茶，向遠道而來的老朋友展現台灣的熱情與好客，期待兩國持續深化邦誼與合作，為世界帶來更多正面力量。

賴清德在社群發布影片表示，他昨天特別邀請貝尼亞到台南，品嚐最具代表性的台灣菜。這次沒有安排在五星級飯店，而是選擇傳承四代、歷屆許多總統招待外賓時都會到訪的阿霞飯店。

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賴清德說，這不僅是他最懷念的「台南Style」，更是在其他城市或餐廳吃不到的好味道，從招牌拼盤的炸蝦棗、烏魚子，水煮粉腸到阿里山咖啡香腸，每一道都是最在地的食材、最道地的台灣味，希望能讓我們的好朋友，感受到台灣人的熱情與好客。

賴清德提到，他特別和貝尼亞分享，台灣人常開玩笑說：「有一種甜，是台南人血液裡流的甜。」桌上擺的飲料，是台南人從小喝到大的冬瓜茶；宴席最後的杏仁豆腐甜湯，以及帶有「真感謝」寓意的「金甘蟹」點心，更是台南人招待朋友的心意與祝福。

賴清德表示，貝尼亞告訴他，再次來到台灣，有回家的感覺，這桌台灣菜，更讓人感受像是和家人吃飯一般溫暖。賴強調，台灣與巴拉圭，雖然相隔萬里，卻始終像老朋友一樣親近，期待兩國持續深化邦誼與合作，繼續在國際上相互扶持，為世界帶來更多正面的力量。

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