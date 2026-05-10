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    首頁 > 政治

    藍白提案補助花東居民票價30％ 公督盟批：為何住高雄不補貼？

    2026/05/10 17:14 記者陳鈺馥／台北報導
    藍白立委提案要求政府應補貼花東地區居民，自外縣市往返花東的大眾運輸票價，金額不得低於其票價30％。圖為立法院院會審議法案。（資料照）

    藍白立委提案要求政府應補貼花東地區居民，自外縣市往返花東的大眾運輸票價，金額不得低於其票價30％。圖為立法院院會審議法案。（資料照）

    藍白立委提案要求政府應補貼花東地區居民，自外縣市往返花東的大眾運輸票價，金額不得低於其票價30％。公民監督國會聯盟執行長張宏林今日受訪質疑，為什麼住中部、高雄的民眾不能補貼？這會回到大家爭相加碼，然後不顧財政紀律，最終受害還是人民。

    立法院2011年三讀通過「花東地區發展條例」，補助總額400億元，已於2021年編列完竣，近年基金規模持續縮減，預估明年將短絀60億元。

    藍白提案要求政府每年應編列30億元撥入基金，也應補貼花東地區居民往返花東的大眾運輸票價，金額不得低於其票價30％。

    張宏林表示，行政部門的財政紀律應該維持，所謂增加哪個地方縣市的福利部分，我們希望是持平來做討論和辯證。因為就像有些偏遠地方，政府必然得做補貼和補助，這是很科學的，當然也有人質疑是否會補貼到一些有錢人。

    張宏林指出，一直以來譴責藍白的部分是他們都架空討論，無法提出一個完整的資訊和資料。簡單來講，常態預算增加就會排擠其他的法定項目，這也是為什麼要用特別條例，或是舉債等方式來做執行。

    張宏林分析，一旦增加某些費用，就會排擠其他費用，這個必須要朝野耐心討論，因為這些補貼都是人民納稅錢。如果照這樣來講，為什麼家裡住中部的民眾不能補貼，住高雄的為什麼不能補貼？這又會回到大家都爭相加碼，然後不顧財政紀律，最終受害還是人民。

    他批評，藍白現在要做的，全部都在毀憲亂政「亂台灣」，甚至是毀壞權力分立的制度，然後藉由他們的多數惡意，造成台灣財政的破口和缺口。

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