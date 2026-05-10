李四川指反對財劃法新北增300億 蘇巧慧：傅崐萁強修致北市人均是新北2倍

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（白背心）與國民黨新北市長參選人李四川（淺藍背心）今天於林口迎接觀音佛組的行程同台。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前提出將爭取各級學校與公共場館提供免費生理用品，並提高生育、育兒津貼等政見，國民黨新北市長參選人李四川今受訪稱，所有政策都須有預算，但去年修正的「財劃法」，對手（蘇巧慧）反對新北增加300多億元預算；蘇巧慧回應，國民黨團總召傅崐萁強修「財劃法」導致台北市的人均是新北的兩倍，她強調，她當市長一定會「從老顧到小」。

李四川今早出席慶祝佛誕暨母親節素食博覽會受訪回應，政府在學校推行的這些政策，在2023年大概就已執行了，當然，所有的政策都必須要有預算，他強調，去年的「財劃法」，他的對手都反對新北市增加300多億元的預算，還好有國民黨跟民眾黨推動通過「財劃法」修法，讓預算能夠增加，「如果年底我當選，我會善用預算，做好所有的婦女政策」。

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蘇巧慧與李四川今天中午再於林口迎接觀音佛組的行程同台，但皆未進行聯訪，蘇巧慧事後回應指出，傅崐萁強修「財劃法」完全沒有和中央討論事權，也沒有尊重人口最多的新北市，導致修法之後，台北市的人均是新北市的兩倍，但首長的責任是照顧市民，她強調，「所以我當市長一定會做到，從老顧到小，讓不同族群、不同領域的市民都受到照顧」。

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