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    首頁 > 政治

    麥玉珍突發外配無碼個資！被抓包急關IG 網質疑：在搞人蛇集團？

    2026/05/10 16:55 即時新聞／綜合報導
    四叉貓轉發Threads網友分享麥玉珍誤發疑為越南籍外配身分證的截圖。（圖翻攝自四叉貓臉書）

    四叉貓轉發Threads網友分享麥玉珍誤發疑為越南籍外配身分證的截圖。（圖翻攝自四叉貓臉書）

    民眾黨前立委麥玉珍昨天（10日）突然在IG分享某位疑似原籍越南外配的身分證個資，馬上被網友截圖下來，隨後麥玉珍趕緊將原貼文刪除，並將整個IG關閉。網紅「四叉貓」劉宇質疑，麥玉珍是不是有在做人力仲介或是私下放款，引發討論。

    四叉貓在臉書轉發一位網友的Threads文，原PO貼出麥玉珍的IG頁面，可以看到她貼出某位原籍越南的女子身分證正反面照片，而且還是無馬賽克版本，覺得誇張的原PO馬上截圖備存。原PO表示，麥玉珍有2個IG帳號，一個有象徵認證的藍勾勾，卸任立委後就不常用，但這次疑似誤發他人個資的就是這個帳號；另一個沒有藍勾勾是麥玉珍卸任後比較常用的。

    發現出事後，麥玉珍趕緊將爭議貼文刪除，並將有藍勾勾的IG帳號關閉，目前網上可搜尋到的是麥玉珍個人較常使用的帳號。原PO透露，他貼出截圖後，麥玉珍有到他的貼文底下留言宣稱是「小孩誤觸」，「但我很懷疑她的說法，根據她之前的受訪內容，她共有3個小孩。根據前後文，如果她沒有第4位子女，那她等於是在說一位將近20歲的人使用他的手機或帳號誤觸，這實在難以折服人。」

    四叉貓轉發該Threads文質疑，「請問麥玉珍是在做人力仲介還是私下放款呢？」其他網友則紛紛表示，「先不管是不是小孩誤觸，而是誰會沒事在自己的手機儲存別人的身分證？然後又有誰會願意留下自己的身分證給別人？」、「麥玉珍為什麼貼一個越南人拿到的台灣身分證？這個人是誰？她在做人口買賣？還是非法性交易？還是暴力討債？」、「我曾經在星巴克看到一個人在用電腦整理一堆身分證，還有外籍的，一問才知道對方在做移工仲介，所以麥玉珍最好解釋清楚」、「她是不是私底下有在經營人蛇集團阿？」

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