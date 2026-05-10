藍白7800億軍購條例設「1年1審」機制 綠委憂：執行風險大

立法院會8日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」。（記者方賓照攝）

立法院院會上週五三讀通過7800億元軍購特別條例，大砍政院版4700億元，且明定「一年一審」機制，採購以一年一期方式編列，非經立院同意不得流用。民進黨立委、外交國防委員會召委陳冠廷表示，一年一期的做法會造成很大的執行風險，每年重新編列與審查，代表每年都可能遇到審議延宕、刪減、付款銜接不上等狀況。

立法院國民黨團與民眾黨團8日聯手三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限匡列7800億元預算，明定採購採一年一期方式編列，期滿後後續預算及期程，經立法院同意後，分期辦理預算籌編及審議。美方在條例實施後一年同意出售的軍購項目，要待美國政府正式同意後，依據發價書編列預算。

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陳冠廷指出，目前7800億元版本國防特別預算的核心問題，是執行彈性不足。條文雖有處理匯率變動，但軍購變數不只匯率，從知會國會到正式發價書，中間價格、數量、配備內容、支援系統，都可能因談判或美方條件而調整。

陳冠廷表示，一年一期作法會造成很大的執行風險。同一套軍購系統，原本如果取得完整授權，就能確保後續預算不中斷。但現在改成每年都要重新編列、重新審查，代表每年都可能遇到審議延宕、刪減，甚至付款銜接不上等狀況。

陳冠廷指出，軍購不是一般採購，軍購的付款節點、合約義務、產線排程都環環相扣，若中間預算斷掉，輕則影響交期與交付優先順序，重則可能違約，最嚴重甚至導致整個軍購項目被迫取消。

陳冠廷認為，美方在意的是台灣能否展現穩定執行的國防決心，國防預算的重點，是要穩定連續，最後能真正轉化成戰力。

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