為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    網友批刪軍購預算 廖偉翔：1.25兆繞過年度預算監督 這是放水

    2026/05/10 16:59 記者蘇金鳳／台中報導
    海馬士多管火箭系統列入7800億對美軍購清單。圖為2025年台灣射擊海馬士火箭。（資料照）

    海馬士多管火箭系統列入7800億對美軍購清單。圖為2025年台灣射擊海馬士火箭。（資料照）

    三班護病比8日入法，國民黨立委廖偉翔在臉書發文，表示終於入法，這是替第一線護理人員，爭取到的一份遲來的理解與支持 ；文一發出，有網友表示感謝，也有網友反嗆，指自己護理師，挺行政院版本軍購，把護病比修到一比一，也無法抵銷出賣台灣削弱國防的惡劣，還有網友質疑廖偉翔把三班護病比寫成病護比。

    廖偉翔表示，一時筆誤已修正，更強調比起文字順序，國民黨更在意實質的病護關係與醫護環境，此次三班護病比入法獲護理界認同，未來也會持續朝此一方向努力；至於有網友質疑在野刪軍購，他強調，立法院通過7800億國防特別條例，是國會主動強化台灣自主防衛的具體作為，美方也已經正面肯定。

    廖偉翔在臉書貼文，表示病護三班比終於入法，這是替第一線護理人員，爭取到的一份遲來的理解與支持。

    這貼文獲得不少網友支持，表達感謝，但也網友不領情，有人說她是護理師，她挺行政院版本軍購，把護病比修到一比一，也無法抵銷出賣台灣削弱國防的惡劣，也有人說三班護病比會打錯真悲哀；廖偉翔則回應不好意思，選字太快一時筆誤。

    但對於網友批他砍國防預算是削弱國防，他則強調，國防預算越龐大，越需要實質審查，1.25兆繞過年度預算的特別條例，這不是強化國防，這是放水。批評者如果真的關心台中、關心國防產業，請拿出政見，不要只會打口水戰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播