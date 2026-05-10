網友批刪軍購預算 廖偉翔：1.25兆繞過年度預算監督 這是放水

海馬士多管火箭系統列入7800億對美軍購清單。圖為2025年台灣射擊海馬士火箭。（資料照）

三班護病比8日入法，國民黨立委廖偉翔在臉書發文，表示終於入法，這是替第一線護理人員，爭取到的一份遲來的理解與支持 ；文一發出，有網友表示感謝，也有網友反嗆，指自己護理師，挺行政院版本軍購，把護病比修到一比一，也無法抵銷出賣台灣削弱國防的惡劣，還有網友質疑廖偉翔把三班護病比寫成病護比。

廖偉翔表示，一時筆誤已修正，更強調比起文字順序，國民黨更在意實質的病護關係與醫護環境，此次三班護病比入法獲護理界認同，未來也會持續朝此一方向努力；至於有網友質疑在野刪軍購，他強調，立法院通過7800億國防特別條例，是國會主動強化台灣自主防衛的具體作為，美方也已經正面肯定。

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廖偉翔在臉書貼文，表示病護三班比終於入法，這是替第一線護理人員，爭取到的一份遲來的理解與支持。

這貼文獲得不少網友支持，表達感謝，但也網友不領情，有人說她是護理師，她挺行政院版本軍購，把護病比修到一比一，也無法抵銷出賣台灣削弱國防的惡劣，也有人說三班護病比會打錯真悲哀；廖偉翔則回應不好意思，選字太快一時筆誤。

但對於網友批他砍國防預算是削弱國防，他則強調，國防預算越龐大，越需要實質審查，1.25兆繞過年度預算的特別條例，這不是強化國防，這是放水。批評者如果真的關心台中、關心國防產業，請拿出政見，不要只會打口水戰。

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