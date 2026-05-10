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    首頁 > 政治

    何欣純質疑國民黨刪軍購預算江啟臣不吭聲 江啟臣:主持議事需中立

    2026/05/10 15:57 記者蘇金鳳／台中報導
    江啟臣至北屯金谷市場發送康乃馨。（江啟臣提供）

    江啟臣至北屯金谷市場發送康乃馨。（江啟臣提供）

    今天是母親節，國民黨中市長參選人、立法院副院長江啟臣在大甲第二市場與北屯金谷市場，將康乃馨送給民眾，對於民進黨中市長參選人何欣純質疑砍在野黨砍軍購預算，江啟臣都默不作聲，也影響台中市無人機產業，江啟臣辦公室回應，他跟立法院長韓國瑜基於議事中立，從未對條例或金額表達意見，尊重朝野各方的協商結論。

    江啟臣今天上午前往大甲第二市場與北屯金谷市場，贈送民眾康乃馨，表示對母親節的祝賀，他並提出「育兒五支柱」計畫，從減輕經濟負擔、強化身心守護、提供彈性托育照顧，到推動企業共托與擴大疫苗補助，建構全方位的支持體系。

    此外，他表示更將進一步成立「婦幼發展委員會」，透過跨局處的資源整合，提供一站式的整合服務，讓教育資源與托育政策能無縫接軌，落實「幼有養」的藍圖，讓台中真正成為最疼愛媽媽、最適合養育下一代的「幸福旗艦城」。

    對於何欣純質疑在野黨砍軍購約四千多億元的問題，江啟臣辦公室回應，他向來主張有實力有和平，對抗不忘對話，同時要建構有效的嚇阻能力，以維護台灣的民主。

    他表示，支持國防、支持軍購，強化自我防衛能力、確保國家安全是全民共識，至於內容該如何調整，他跟立法院長韓國瑜基於議事中立，從未對條例或金額表達意見，尊重朝野各方的協商結論。

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