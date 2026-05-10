吐瓦魯交通能源部長率團訪台 交流數位韌性、可信賴網路合作

吐瓦魯交通、能源、通訊及創新部部長柯飛（左2）應我國政府邀請率團訪台。（外交部提供）

友邦吐瓦魯交通、能源、通訊及創新部部長柯飛（Simon Kofe）伉儷應我國政府邀請，今（10）日至14日率團訪問台灣。外交部指出，訪團成員包括吐瓦魯電信公司總經理席夢娜（Tenanoia Veronica Simona）以及交通、能源、通訊及創新部副次長亞可（Lauti Wayne Ako）等4人，訪台期間將與台灣交流數位韌性與可信賴網路等領域的合作。

外交部表示，此行是柯飛第三度訪台，訪問期間主要將拜會我國相關部會機關及企業，就資通訊、數位治理及韌性，以及能源發展暨安全等議題深入交換意見，並接受外交部長林佳龍款宴。

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外交部指出，外交部長林佳龍今年3月曾以總統特使身分應邀率團訪問吐瓦魯，期間與吐國總理戴斐立（Feleti Teo）及柯飛等人，已就我國參與支持的Vaka海底電纜計畫，以及雙方在數位韌性與可信賴網路等領域的合作深入交換意見。此次柯飛訪台，雙方將持續就相關合作議題進行交流，進一步深化兩國在數位與通訊領域的夥伴關係。

外交部說，台吐兩國長期在資通訊、潔淨能源、醫療衛生、農業及教育等領域合作密切且成果豐碩。外交部將持續依循總合外交理念，積極推動在吐瓦魯的榮邦計畫，盼透過更多元且深化的交流合作，進一步強化台吐兩國邦誼及互惠夥伴關係。

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