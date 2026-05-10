為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    吐瓦魯交通能源部長率團訪台 交流數位韌性、可信賴網路合作

    2026/05/10 15:57 記者黃靖媗／台北報導
    吐瓦魯交通、能源、通訊及創新部部長柯飛（左2）應我國政府邀請率團訪台。（外交部提供）

    吐瓦魯交通、能源、通訊及創新部部長柯飛（左2）應我國政府邀請率團訪台。（外交部提供）

    友邦吐瓦魯交通、能源、通訊及創新部部長柯飛（Simon Kofe）伉儷應我國政府邀請，今（10）日至14日率團訪問台灣。外交部指出，訪團成員包括吐瓦魯電信公司總經理席夢娜（Tenanoia Veronica Simona）以及交通、能源、通訊及創新部副次長亞可（Lauti Wayne Ako）等4人，訪台期間將與台灣交流數位韌性與可信賴網路等領域的合作。

    外交部表示，此行是柯飛第三度訪台，訪問期間主要將拜會我國相關部會機關及企業，就資通訊、數位治理及韌性，以及能源發展暨安全等議題深入交換意見，並接受外交部長林佳龍款宴。

    外交部指出，外交部長林佳龍今年3月曾以總統特使身分應邀率團訪問吐瓦魯，期間與吐國總理戴斐立（Feleti Teo）及柯飛等人，已就我國參與支持的Vaka海底電纜計畫，以及雙方在數位韌性與可信賴網路等領域的合作深入交換意見。此次柯飛訪台，雙方將持續就相關合作議題進行交流，進一步深化兩國在數位與通訊領域的夥伴關係。

    外交部說，台吐兩國長期在資通訊、潔淨能源、醫療衛生、農業及教育等領域合作密切且成果豐碩。外交部將持續依循總合外交理念，積極推動在吐瓦魯的榮邦計畫，盼透過更多元且深化的交流合作，進一步強化台吐兩國邦誼及互惠夥伴關係。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播