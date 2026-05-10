三班護病比2年後才上路 國民黨團強力譴責

立法院8日三讀通過「醫療法」修正案，「三班護病比」正式入法，將於2028年5月1日正式實施。（資料照）

立法院8日三讀通過「醫療法」修正案，「三班護病比」正式入法，將於2028年5月1日正式實施。立法院國民黨團今日表示，修法要求直接上路，卻遭民進黨政府自行訂定三班護病比「日出條款」自行擴權的違法作為，國民黨團表達強力譴責。

國民黨團書記長林沛祥今（10）日表示，立法院8日三讀通過《醫療法修正案》，成功將醫療護病比正式入法。這不僅是對民進黨長期踐踏醫護權益的最嚴厲反擊，更證明了「賴清德毀棄承諾，民進黨不做，國民黨來做。」

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針對護病比入法，國民黨團提出三點嚴正聲明：首先，賴清德選前開支票，選後全跳票。三班護病比入法是護理人員長期訴求，賴清德總統在競選期間公開承諾，當選後行政院與衛福部卻帶頭反對。身為醫界出身的總統，面對基層醫護的怒吼卻選擇噤聲，失信於民。

其次，拖延至2028年上路，掩飾行政怠惰。國民黨團指出，對於行政院表示法案要到2028年才上路的說詞，這是標準的「以拖待變、技術性杯葛」。護理人才流失的危機迫在眉睫，政府不積極籌措預算、改善醫療勞動條件以補足人力，反而以此為藉口拖延法案實施，根本是拿病患的安全與護理師的健康作為行政怠惰的遮羞布。

國民黨團要求停止抹黑護理界，拿出實質配套。國民黨立委早已提出務實修法提案版本，執政黨不僅不提院版草案，更在法案通過後，放任網軍側翼攻擊護理師工會。國民黨團對此等行徑感到不齒。

國民黨團公開呼籲，今日不挺醫護，明日誰來守護國人健康？國民黨團對全台護理人員及台灣護師醫療產業工會日夜為病患的付出汗水與淚水，國民黨團致上最高敬意。並對修法要求直接上路，卻遭民進黨政府自行訂定三班護病比「日出條款」自行擴權的違法作為，強力譴責。國民黨團會強力監督，要求立即啟動護病比入法的實質配套，絕不容許民進黨政府繼續用拖延戰術霸凌基層醫護。

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