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    首頁 > 政治

    藍白大砍軍購預算引爆民團怒火 公督盟：惡劣可恥

    2026/05/10 14:43 記者陳鈺馥／台北報導
    民團發起「真和平、要國防」遊行，號召民眾5月23日上街向「傅鄭集團」抗議。（圖擷取自經民連臉書）

    民團發起「真和平、要國防」遊行，號召民眾5月23日上街向「傅鄭集團」抗議。（圖擷取自經民連臉書）

    鄭習會後，立法院8日在藍白立委聯手下，通過「閹割版」軍購金額7800億的國防特別條例，大砍政院版4700億元，排除商購、委製等項目。民團發起「真和平、要國防」遊行，號召民眾5月23日上街向「傅鄭集團」抗議。公民監督國會聯盟今日痛批，把國家安全當作台灣獻祭中共的一個手段，非常惡劣可恥。民團透過遊行方式，可以讓更多人知道藍白在惡意抵制軍購預算。

    公督盟執行長張宏林受訪表示，國家安全議題攸關民眾生活，藍白大砍國防特別預算，事實上是把國家安全削弱，等同於告訴中共「歡迎你隨時來侵犯台灣」，這是非常惡劣及嚴重的事。

    張宏林指出，許多民眾搞不懂這個國防預算，其實從去年開始，已經延宕160幾天左右，很多人覺得現在爭執的是買什麼武器等細節，但這有一點錯誤，因為行政院版1.25兆的特別條例，光是這一個法案，藍白就拖了半年不審，未來都有可能再用各種任何理由拖延這一筆軍購。

    關於藍白聯手通過的7800億元閹割版本，張宏林批評，在草案當中，明列整個特別預算的預算上限，打了六折左右，而且不是這樣就允許用這筆錢，而是計劃案設定上限，未來預算都還是要提出跟立法院做相關討論，然後立院可以用各種方式去阻撓，所以這件事不會現在就停止了。

    張宏林強調，這完全是把台灣的國家安全置於不顧，將政黨利益置於國家安全之上，把國家安全當作台灣獻祭中共的一個手段，這是非常惡劣可恥的。民團透過遊行抗議方式，可以讓更多人知道藍白在惡意抵制軍購預算。

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