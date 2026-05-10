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    首頁 > 政治

    總統級質疑！ 生乳捲盲盒抽到「三色豆」 蔡英文神回應笑翻7.7萬人

    2026/05/10 15:47 即時新聞／綜合報導
    民眾挑戰生乳捲名店亞尼克的抽盲盒活動，抽到讓他雞皮疙瘩的「玉米濃湯三色豆」口味，畫面吸引前總統在英文與大批網友關注。（圖擷取自「亞尼克」臉書粉專）

    民眾挑戰生乳捲名店亞尼克的抽盲盒活動，抽到讓他雞皮疙瘩的「玉米濃湯三色豆」口味，畫面吸引前總統在英文與大批網友關注。（圖擷取自「亞尼克」臉書粉專）

    台灣前總統蔡英文卸任後，仍時常透過登山健走或「海巡」社群平台，與民眾進行各種趣味互動。近來有民眾在Threads抱怨，自己挑戰知名生乳捲品牌的抽盲盒活動，未料抽到讓他雞皮疙瘩的「玉米濃湯三色豆」口味，影片曝光後，吸引大批網友熱議，還意外釣出蔡英文幽默吐槽，神回應瞬間笑翻7.7萬人。

    據悉，一名男網友8日下午在Threads分享一段影片，只見他站在生乳捲名店「亞尼克」自動販賣機前，慢慢開箱自己挑戰亞尼克期間推出的蛋糕盲盒。最終畫面顯示，原PO抽到了驚喜款「玉米濃湯三色豆」，讓他頓時嚇得當場將蛋糕推回盒內，並在貼文留下自己的挑戰心得︰「真是謝囉...我再買一次蛋糕盲盒我就是狗。」

    影片吸引近100萬人次瀏覽，不少挑戰過該活動的網友們輪流吐槽，「這個超噁，只吃半塊就丟掉了」、「三色豆生乳捲就應該停產，不應該成為盲盒」、「我（茶拿鐵布丁）跟你換，我想吃吃看玉米濃湯」、「第1次抽到三色豆超級崩潰，後來第2次就抽到抹茶了」、「上次也是站在機台前猶豫很久，好險賭成功，是茶拿鐵布丁」、「好像很多人都抽到三色豆耶，強烈懷疑是賣不出去才用盲盒方式出清」。

    熱愛吃三色豆的蔡英文，則在今（10）日中午滑到這段影片後，留下幽默一段回應︰「三色豆，是我的最愛。但加在蛋糕裡，我認為這個社會應該要好好考慮一下適當性。」原本被三色豆蛋糕下嚇壞的原PO，獲得總統級質疑與安慰後，忍不住笑說︰「總統，您當年沒立法禁止三色豆不得加入甜點我可是極力反對的。」

    其他網友也調侃，「三色豆的愛好者終於受不了」、「三色豆：我應該是我這輩子得到的最高評價」、「亞尼克聽見沒！這是來自總統級的國家警告！」、「報告總統，有早餐店在賣三色豆奶茶，倒讓我開開眼界了」、「我本來認為您是歷任最好的總統，直到今日您提到三色豆之前」。被眾人標註的亞尼克官方Threads，事後留下一張網路迷因圖並回應說︰「好好...考慮......適當性...」

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