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    首頁 > 政治

    藍白砍4700億卡死國產無人機 台大教授示警：恐讓國軍「拿命換」

    2026/05/10 14:45 記者陳昀／台北報導
    藍白在立法院聯手大砍國防特別預算4700億元，無人載具與AI系統等關鍵戰力都未納入。圖為國軍操作陸用型監偵無人機。（資料照）

    藍白在立法院聯手大砍國防特別預算4700億元，無人載具與AI系統等關鍵戰力都未納入。圖為國軍操作陸用型監偵無人機。（資料照）

    藍白在立法院聯手大砍國防特別預算4700億元，無人載具與AI系統等關鍵戰力都未納入。經濟部無人機產業專家小組共同召集人、台大機械系教授陳炳煇今嚴正示警，首當其衝的就是無人機、無人船產業，這不僅戕害國防自主產業的競爭力，一旦「台灣有事」，更是讓國軍以生命來填補戰力空窗。

    陳炳煇在Threads發文指出，台灣無人機、無人船產業正蓬勃發展，今年第一季出口十幾萬架無人機，超過去年一整年，不過，許多零件與晶片因為要「去紅」，國產晶片尚未開發完成，價格還是偏高，性能還是不夠優化。

    陳炳煇分析，少了國防特別條例的4000多億，影響最大是台灣無人機、無人船產業。台灣製造的無人機、無人船價格要有競爭力，需要足夠的量，要用國產晶片跟感測器，因此台灣軍方與政府的需求就是建立基本的需求量與庫存。

    陳炳煇進一步表示，有了無人機，就可以演練各種對抗技術，提升無人機、無人船的性能與實際應用，藍白刪了無人、機無人船的預算，是要戕害台灣在國防上最有競爭力的自主產業。

    陳炳煇強調，無論防守或攻擊，都可以用無人機、無人船取代國軍戰士，藍白刪掉的無人機預算，一旦將來台灣有事，就是讓台灣國軍以生命付出代價。

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