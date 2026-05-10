世界衛生大會將揭幕 紐西蘭僑界以健走籲WHO正視台灣貢獻

紐西蘭僑界舉辦「人人享健康，台灣來幫忙」活動，現場駱羊逗陣走，駐紐西蘭代表歐江安致詞並與紐國僑胞及紐國人士合影，從紐西蘭基督城追憶橋出發，為台灣參與WHO健走。（駐紐西蘭代表處提供）

紐西蘭基督城僑界於5月9日聯合舉辦「人人享健康，台灣來幫忙」（Health for All, Taiwan Can Help）活動，自基督城「追憶橋」出發健走，沿途向紐西蘭民眾說明台灣參與世界衛生組織（WHO）的必要性與重要性，爭取更多紐西蘭人民的理解與支持。

「人人享健康，台灣來幫忙」活動由駐紐西蘭代表歐江安及華興協會會長許凱舒醫師領銜，結合紐西蘭各大僑團、臺商及友台人士共襄盛舉，展現紐西蘭僑界團結挺台的堅定力量。活動旨在呼籲WHO正視台灣對全球公衛體系的長年貢獻，支持台灣有意義參與WHO相關會議，並以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA）。

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駐紐西蘭代表處指出，今年活動延續溫暖活潑特色，安排象徵和平友善的紐西蘭駱羊逗陣健走。在國際母親節的前夕，可愛的動物隊伍與手持支持台灣參與WHO標語的僑胞同行，沿途吸引紐西蘭民眾駐足關注，不少民眾主動為台灣加油打氣，表達友好台灣參與國際組織及公共衛生事務的應有權利。

歐江安：政治不應凌駕於健康 台灣有能力與國際社會分享專業

歐江安致詞表示，健康是基本人權，病毒不分國界，政治考量不應凌駕於人類健康之上。台灣擁有完整且高度數位化的疾病監測體系，並在傳染病防治、慢性病管理、數位健康及智慧醫療等領域累積豐富經驗。台灣不僅有意願，更有能力與國際社會分享專業與資源，共同強化全球健康安全網絡。

歐江安指出，COVID-19疫情期間，台灣即時提供口罩、防護衣、額溫槍等防疫物資，並分享防疫技術與經驗，展現台灣作為國際社會負責任成員的角色。近年來，台灣也持續推動「健康台灣」政策願景，積極面對癌症、新興傳染病、抗藥性超級細菌、少子化及高齡化等全球共同挑戰。排除台灣參與WHO相關機制，不僅不公平，更會使全球公共衛生防衛網絡產生缺口。

歐江安進一步強調，第79屆WHA將於5月18日至23日在瑞士日內瓦舉行，台灣殷切期盼參加相關活動與機制，與各國攜手合作，共同打造更完整、更具韌性的全球健康體系。WHO作為全球最重要的公共衛生治理機構，應秉持專業、中立及「不遺漏任何人」，讓台灣參與WHO技術會議、資訊分享平台及防疫合作機制。台灣是全球衛生社群值得信賴的好夥伴；唯有讓台灣完整參與，全球健康安全網絡才能更加周全，世界也才能實現建構更健康、更安全、更具韌性的未來。

第79屆WHA將開幕 紐西蘭僑界健走傳達「台灣應被納入WHO」訴求

駐紐西蘭代表處指出，健走隊伍自基督城「追憶橋」（Bridge of Remembrance）出發，途經市區街道、歷史建築及重要地標，沿途向紐西蘭民眾說明台灣參與WHO的必要性與重要性，爭取更多紐西蘭人民的理解與支持。僑胞不分世代共同走上街頭，以和平創意，展現紐西蘭特色的方式，向國際社會傳達「台灣能幫忙，台灣更應被納入WHO」的堅定訴求。

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