KMT砍國防預算、羅明才再提普發現金1萬 民團：拖著台灣一起死

藍白兩黨立委日前於立法院封殺1.25兆元「國防特別條例草案」，僅通過7800億元版本，多名藍委更提出不顧財政紀律的錢坑法案。（資料照）

藍白8日在立法院聯手三讀通過軍購特別條例規模7800億，除與政院版本相差4700億，無人機艇預算更未納入。另一方面，國民黨立委羅明才提出「因應中東戰事穩定民生經濟發放全民支援金特別條例草案」，主張全民普發1萬元，國庫恐將支出2360億元。民團今日痛批，從第11屆立委表現就可以看出，國民黨在中央執政無望狀態下，整個是要拖著台灣一起死，錢坑法案更是不顧財政紀律。

公督盟執行長張宏林受訪表示，其實從台北市發生鼠患，台中過去爆發非洲豬瘟來看，都有一個共同特色，每次要錢時候就找中央，出事時候就說中央要來扛，這是最典型不負責任，嚴重破壞中華民國台灣的憲政體制運作。

請繼續往下閱讀...

張宏林指出，最恐怖的部分是，這群人像亡命之徒，根本不關心台灣未來和國家安全，也不關心國家的財政紀律，甚至不斷攻擊司法等體系，就是想要讓台灣大亂。

張宏林批評，中共對台從所謂打台灣、買台灣，目前就是「亂台灣」，基本上就是想讓台灣紛亂，製造台灣內部嚴重對立，因為這樣對中國來說最省事，「讓台灣人自己打台灣人」，相關國防預算被砍、掏空財政的法案，這就是在野黨最惡劣的部分。

張宏林說，國防特別預算是用在買防衛台灣的武器，既然是防衛台灣的武器，為什麼要把它東折西扣打六折？防衛越好代表台灣人越能安居樂業，防衛品質越高，或者投入經費越多，大家才能維持現狀。

他強調，基本上，藍白兩黨現在是在崩解台灣，破壞我們維持保有現有的民主自由制度，他們現在所做的事，等同就是要拖著台灣一起死。

經民連智庫召集人賴中強受訪表示，國民黨不只羅明才所提一次性再普發2000多億，國民黨提出的「預算法」修正草案更離譜，主張每年稅收超徵超過百分之115時，要把普發現金常態化。

賴中強質疑，羅明才提案和「預算法」普發現金常態化，都是不顧國家財政，完全沒有考慮國家財政的健全，這是非常不負責任的錯誤做法。

賴中強說，如果當年度稅收有盈餘，必須考慮幾件事。第一個是不是應該償債之前的國債，第二是不是應該要留點錢給未來年度，不然如果虧損怎麼辦？第三最重要的是年度預算，如果有稅計剩餘，應該支應特別預算的支出，因特別預算不可能100%舉債，舉債也是要還的。

賴中強批評，所以國民黨這些修法是邏輯不通，不管是一次性補發現金，或修改「預算法」要制度性每年普發現金，這些都是完全沒考慮到國家稅收財務的健全性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法