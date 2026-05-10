國民黨北市中正萬華5/10~5/12民調 郭音蘭、周世雄、張延廷3搶1

周世雄說，希望民眾多多支持與鼓勵願意努力打拚的在地人。（周世雄提供）

國民黨台北市今（10）天上午公布第四選區（中山、大同）初選民調結果後，晚間緊接將展開為期三天（10日至12日）的第五選區（中正、萬華）初選民調，由郭音蘭、周世雄、張延廷三人角逐現任議員應曉薇的席次。

第五選區初選採民調七成、黨員投票三成進行。市黨部說明，5月10日至12日晚間6點至10點，辦理中正、萬華市議員選舉初選「民意調查」，5月16日早上8點至下午4點進行「黨員投票」；16日傍晚6點公布初選結果。

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郭音蘭過去十年，先後在立法院、國民黨、台北市政府擔任幕僚及副發言人，她說，這段橫跨行政、立法與政黨的扎實歷練，是她服務鄉親的底氣。這「十年磨一劍」的專業，讓她具備即戰力，也已準備好將這些經驗，轉化為中正、萬華爭取更多資源、解決在地痛點，實實在在讓中正、萬華變得更好。目前雖未具有議員身份，但是遇到民眾陳情，仍多會提供必要協助，每週三也會固定委請律師提供法律諮詢，頗受居民好評。

周世雄長期在中正、萬華表演「變臉」，上月初登記黨內初選時，特別改名為「周世雄變臉那個」，強化記憶。不過，他今受訪時說，經查規章制度，發現國民黨民調電訪的問法是念出全名，七字太長不易完整重複，多一字少一字都不行，「所以我的名字已經改回三個字（本名）了！」也希望可以多多支持與鼓勵願意努力打拚、深耕20餘年的在地人（指自己），強調絕對不是要選舉才說要服務民眾。

面對即將到來的初選民調，張延廷表示「平常心」看待，因為平常都有在耕耘，「中正、萬華共計67個里我全跑遍了！」包括舉辦愛心義賣活動、參與宮廟節慶並當抬轎人，而且在地如青山宮等神將文化興盛，他是空軍中將退役，信奉中華民國派，「我沒有台胞證，也沒去過港澳」，從軍生涯累積卅多年飛行經驗、12年的將軍資歷，獲得42個勳章，還有博士學位、教授資格並任空軍官校等校的校長，主打「護國安民飛將軍」真材實料，標語屢獲稱讚，同時書寫千篇投書文章，文武雙全。

空軍退役中將張延廷。（記者董冠怡攝）

郭音蘭十年磨一劍。（資料照）

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