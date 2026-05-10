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    首頁 > 政治

    藍白刪4700億斷無人機後路 執政黨補救方案直指2大關鍵

    2026/05/10 13:57 記者陳昀／台北報導
    藍白主導立院通過預算上限7800億元的國防特別條例，無人載具及反制系統等未能納入。圖為國軍操演無人機。（軍聞社）

    藍白主導立院通過預算上限7800億元的國防特別條例，無人載具及反制系統等未能納入。圖為國軍操演無人機。（軍聞社）

    立法院8日通過在野黨提案的國防特別條例，預算上限比政院版少了4700億元，執政黨傾向再提特別預算補足整體防衛體系關鍵戰力。黨政人士透露，包括特別條例等多元選項都在考慮中，核心目的是解決兩大關鍵問題：一是避免重大國防投資排擠年度總預算，二是確保國防供應鏈能長期穩定運作。

    行政院去年11月提出國防特別條例的預算規模為1.25兆元，但藍白前天聯手通過的法案，上限僅匡列7800億元，包括無人載具及反制系統、AI輔助與聯合情監偵系統、國防供應鏈建構、國防自主委製，以及台美共同研發與採購裝備系統等，都未能納入。

    相關人士舉潛艦國造「海鯤號」為例指出，若能以長期計畫一次規劃、逐年打造，供應鏈廠商才有信心投入設備、人力與技術；反之，若採取一年編一艘、一年看一次的方式，廠商恐因成本高、風險大、回收不確定而觀望，甚至退出合作。國防建設不能只看單年度數字，更要看整體產業能量是否能被建立起來。

    黨政人士強調，關鍵原因在於，國防特別條例不只是採購武器，更是建立台灣長期防衛韌性與自主供應鏈，面對立法院的現況，政府會持續與朝野及社會溝通，說明完整防衛體系的重要性。

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