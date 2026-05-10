賴瑞隆憶母親市場打拚歲月 提「雄愛媽媽三大承諾」

賴瑞隆祝媽媽們「母親節快樂!」（賴瑞隆提供）

今（10）日是母親節，民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆回憶媽媽長年在菜市場擺攤賣水果、包肉粽，並提出「雄愛媽媽三大承諾」市政願景，從育兒支持、照顧媽媽到女性多元發展三大方向出發，盼打造對母職最溫暖的城市。

賴瑞隆今天一早就到鳳凰山登山，沿路發放康乃馨；隨後前往林園市場偕同黨籍議員李雨庭及議員參選人洪村銘、張耀中，沿途祝賀母親節，並發送康乃馨。

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賴瑞隆回憶，自己出身勞工家庭，媽媽長年在菜市場擺攤賣水果、包肉粽，清晨天還沒亮就需起床備料、補貨，小時候放學後，他也常到市場幫忙，那些一起忙進忙出的日子，不只是童年的生活日常，更成為他與母親之間最深刻的回憶。他強調許多高雄媽媽都是如此，一邊撐起家庭、一邊照顧孩子，也藉著節日獻上祝福，祝大家「母親節快樂」。

賴瑞隆進一步提出「雄愛媽媽三大承諾」，第一是「育兒神隊友」，將提高生育補助至每胎5萬元、加碼育兒津貼、推出全國首創的孕婦專屬禮「幸福孕哺枕」、朝「一國小學區一公托」目標邁進，並成立「高雄育兒基金」，升級親子館、共融遊戲場與複合式小型兒童圖書館等。

第二是「媽媽好靠山」，將擴大孕前健檢、孕產醫療諮詢與心理健康支持，推動產後到宅照顧、爸爸育兒衛教，搭配「每童60小時延托券」，針對全市公托及準公托收托兒童每年補助延托60小時，有特殊需求的孩子，再加碼補助至每年100小時；此外，並結合社區據點等系統，打造更完整的照顧網絡。

第三是「女力新未來」，將推動女性重返職場扶助、友善育兒職場，及創業、職訓與數位技能支持；同時強化新住民女性的協助，擴大女性參與公共事務及城市治理的平台。

賴瑞隆強調「媽媽總把最好的留給孩子，高雄要把更多溫柔留給媽媽」，未來將持續推動更完整的育兒與照顧政策，延續陳其邁市府的治理成果。

賴瑞隆今天到市場發送康乃馨。（賴瑞隆提供）

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