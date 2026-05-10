GCTF於瑞士舉辦AI研習營 我駐瑞士代表、美國駐瑞士公使共同主持

我國駐瑞士代表處與美國駐瑞士大使館於5月7日至8日在瑞士首府伯恩合辦全球合作暨訓練架構（GCTF）人工智慧（AI）國際研習營，與會者在場外合影。（外交部提供）

我國駐瑞士代表處與美國駐瑞士大使館於5月7日至8日在瑞士首府伯恩合辦全球合作暨訓練架構（GCTF）人工智慧（AI）國際研習營。我國駐瑞士代表王思為表示，各國應秉持以人為本原則，強化AI能力建構及跨部門合作，台灣具備高科技產業基礎，專注人工智慧的安全與倫理研究。

「全球合作暨訓練架構：人工智慧」國際研習營開幕典禮由我國駐瑞士代表王思為及美國駐瑞士公使貝爾（Bradford Bell）共同主持。活動聚焦人工智慧發展的趨勢、治理及國際合作，探討新興科技發展下的合作機會與風險管理共識。

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王思為致詞表示，人工智慧正重塑人類學習、工作及治理模式，各國應秉持以人為本原則，強化能力建構及跨部門合作。

王思為並強調，台灣具備高科技產業基礎，專注人工智慧的安全與倫理研究，將憑藉開放民主優勢，與國際社會共同維護數位時代的繁榮與穩定。

外交部指出，本次活動邀集來自台灣、美國、瑞士、英國、澳洲、加拿大及日本等國官員與資安專家與談，並有多國駐瑞士外交使節、瑞士政府、學術界與媒體代表合計逾80人出席。議題涵蓋各國人工智慧發展、供應鏈韌性與資安維護，以及人工智慧於醫療照護等領域的機會與挑戰。

「全球合作暨訓練架構」自2015年成立以來，已成為國際合作推動專業交流與能力建構的重要平台。本次活動凸顯人工智慧議題的重要性，也展現台灣與理念相近國家深化合作、共同因應關切議題的努力。

我國駐瑞士代表王思為於GCTF活動致詞。（外交部提供）

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