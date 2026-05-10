花東基金明年恐短絀 藍白提每年撥補、補助大眾運輸

藍白立委提案要求政府應補貼花東地區居民往返花東的大眾運輸票價，金額不得低於其票價30％。（資料照）

立法院2011年三讀通過「花東地區發展條例」，補助總額400億元，已於2021年編列完竣，近年基金規模持續縮減，預估明年將短絀60億元。藍白提案要求政府每年應編列30億元撥入基金，另也應補貼花東地區居民往返花東的大眾運輸票價，金額不得低於其票價30％。

立法院2011年三讀通過「花東地區發展條例」，花蓮、台東兩縣應分別或共同依花東地區永續發展策略計畫，擬訂4年一期的綜合發展實施方案，經中央主管機關核定後實施。為落實花東地區永續發展，中央主管機關設置花東地區永續發展基金，補助總額400億元，已於2021年編列完竣，惟花東地區相關建設仍須基金持續挹注。

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國民黨立委鄭天財指出，花東基金近年來規模持續縮減，使用日益受限，且花東地區第四期（113至116年）綜合發展實施方案即將屆滿，屆時基金賸餘預估將短絀60億元。鄭天財提出修法，要求政府每年應編列30億元撥入基金，使定期撥補至合理比例，使基金穩定運作，以確保花東建設得以持續推動。

國民黨立委黃建賓也要求政府每年應編列30億元撥入基金；無黨籍立委高金素梅主張20億元；民眾黨團主張每年應編列預算撥入，未明定金額。另外，藍白均主張由中央補貼花東居民往返花東與其他縣市的交通費用票價，金額不得低於其票價30％。

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