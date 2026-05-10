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    首頁 > 政治

    鼠患衝擊蔣萬安民調已達天花板？ 戴錫欽：民調起伏跟股市一樣

    2026/05/10 12:09 記者董冠怡／台北報導
    國民黨台北市黨部主委戴錫欽。（記者董冠怡攝）

    國民黨台北市黨部主委戴錫欽。（記者董冠怡攝）

    國民黨台北市黨部主委戴錫欽今（10）天公布第四選區（中山、大同）初選民調結果後受訪，被問到台北市鼠患有無重擊到市長蔣萬安選情，以及民調顯示蔣萬安支持度52.9%、民進黨立委沈伯洋29.7%，作家趙曉慧形容蔣是「利多出盡的權值股」，沈則是「具可塑性的成長股」。對此，戴回應，民調起伏與股市一樣，做好份內事最重要。

    戴錫欽表示，蔣萬安已說得很清楚，不管老鼠多或少，市府都責無旁貸，不論是投藥或朝野建議的應對方法，市府也在審慎評估中，跨局處加強清消及後續管控，至少須要維持目前沒有新增其他漢他病毒案例的狀況，才能讓市民安心。

    戴錫欽認為，尊重各方對於民調（指新台灣國策智庫發布的市長選戰民調）的解讀，「民調起起伏伏就跟股市起起伏伏一樣」，唯有做好份內事，才是最重要的事。

    對於如何協助跨區參選的李易儒，替國民黨爭取到第四席議員，戴錫欽說，充分尊重黨內民調初選結果，也會據此進行提名作業，也會盡最大努力，全力輔選所有提名的卅一加二席，務必完成全壘打的目標。

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